Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 28.3 - 29.3.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 28.3 - 29.3.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 28.3.2026 και Κυριακής 29.3.2026

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 28.3 - 29.3.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
1 ΣΧΟΛΙΟ
* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  5,3 8,3
Ant1 8,8 9,2
Alpha  11 12,5
Star 8,2 7,7
Mega 10,5 11,2
OPEN 5,7 7,2
ΕΡΤ1 2,1 4,2


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή



Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  7,9 10,4
Ant1  7,1 8,2
Alpha  9,7 12
Star  11 10,4
Mega  9 10,5
OPEN 4 5,3
ΕΡΤ1 2,8 3,8


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 7,9 15,5
OPEN Τώρα μαζί 9,4 13,3

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8,8 15,4
Mega  Mega Σαββατοκύριακο 10,6 16,4
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 12,3 18,8
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 8,7 8,6
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,2 4
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,4 4,5

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 8 12
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 14,6 12,8
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 15,1 17,5
ΣΚΑΙ Weekend live 4,5 6,6
STAR  Ντετέκτιβ Μονκ 5,3 4,3
ΟPEN Σαν Ψέμα 2,6 3,7
ΕΡΤ 1 Τα καλύτερά μας χρόνια 1,8 1,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega The Chase 11,1 11,1
OPEN Εικόνες 5 8,2
ΕΡΤ1 Eurovision GR 1 1,6
ALPHA  Τρομεροί γονείς 9,6 10,3
STAR Ο τροχός της Τύχης 13,1 18,7
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 9,9 7,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 9 12,6
Ant1 ANT1 news 9 7,5
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,9 12,1
Alpha ALPHA Ειδήσεις 11,5 12,3
OPEN Open Ειδήσεις 4 8,5
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 2,3 4,3
Star Ειδήσεις Star 9,5 12,6

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα  6,2 7,4
MEGA Θέατρο 17,7 15,8
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος 8,4 13,4
ΑΝΤ1 Moments 11,5 13,9
ALPHA Το σόι σου 17 13,1
ALPHA Ελληνική ταινία - Κάτι Κουρασμένα Παληκάρια 13,2 13,1
ALPHA Ελληνική ταινία - Τροχονόμος Βαρβάρα 4,8 5,1
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Ο Κύριος και η Κυρία Σμιθ 5,5 6,6
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Οι Επόμενες Τρεις Μέρες  5,4 7
Star Ξένη ταινία  - Super Mario Bros: Η Ταινία
 9,6 6,8
Star Ξένη ταινία - Σρεκ 5,6 5,2
OPEN Just the two of us 8,6 9,9
ΕΡΤ1 Οι κυρίες του ρεμπέτικου 2 2,9
ΕΡΤ1 Από ήλιο σε ήλιο
 2,2 3,7

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 10,5 15
OPEN Τώρα μαζί 6,1 9,6
Mega Mega Σαββατοκύριακο 8,7 12,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Μega Χαμογέλα και πάλι 10,8 12,8
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8,5 12,1
Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,3 21,3
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 5,4 5,8
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 5,3 5,1
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,6 2,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega Εξελίξεις τώρα 8,2 12,2
ΣΚΑΙ Weekend Live 3,6 6,2
OPEN Chef στην κουζίνα σας 2,3 5,4
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 3 4,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kithen Lab 10,7 16,3
MEGA Σ'αγαπώ μ'αγαπάς 8,1 7,9
STAR Lingo 15,1 19,3
ΣΚΑΪ  Ελληνική ταινία 9,7 8,5
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,6 8,2
ΕΡΤ1  Eurovision Gr 1 1,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 11,1 13,7
Ant1 ANT1 news 4,4 6
ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις  9,1 13,5
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 7,6 11,7
OPEN Open News 7,1 10,5
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1,4 3,8
Star Star News 13,3 14,7

PRIME TIME


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Survivor 10,4 14,2
OPEN Ψυχαγωγία Κυριακάτικα 4,1 4,8
OPEN Grande League 2,1 2,8
ΕΡΤ 1 'Υστερα 'Ηρθαν οι Μέλισσες 2,4 3,2
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 4,9 4,1
MEGA Συμπέθεροι από τα Τίρανα 6,9 7
MEGA Ελληνική ταινία - Μια Τρελλή, Τρελλή Οικογένεια 9,5 10,3
MEGA  Ελληνική ταινία - Μαζί τα Φάγαμε 5,8 8,9
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,7 15,9
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά 10 11,4
ΑΝΤ1 The 2night show 9,8 10,1
ALPHA Ξένη ταινία - Τζακ Ράιαν: Πρώτη Αποστολή 7,3 8,6
ALPHA Αυτοψία 6,5 8,2
STAR  1% Club 19,5 18,5
STAR Ξένη ταινία - Mafia Mamma 8,1 8,3
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

