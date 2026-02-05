Απόψε Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στον Alpha - Οικογενειακές βραδιές που μας φέρνουν πιο κοντά



Απόψε και αύριο, το ραντεβού είναι οικογενειακό, στον καναπέ, με δύο αγαπημένες σειρές που χαρίζουν γέλιο, συγκίνηση και αληθινές σχέσεις.



Στις 20:00, «Το Σόι Σου» έρχεται για ακόμη μία φορά να μας θυμίσει ότι, όσες διαφωνίες και παρανοήσεις κι αν υπάρξουν, στο τέλος πάντα μένουμε ενωμένοι. Ατάκες που έχουν γίνει κλασικές, χαρακτήρες που μοιάζουν με συγγενείς μας και ιστορίες βγαλμένες από την καθημερινότητα κάθε ελληνικού σπιτιού.



Αμέσως μετά, στις 21:00, τη σκυτάλη παίρνει η νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», μια σειρά που μιλά με χιούμορ αλλά και τρυφερότητα για τη σχέση μπαμπάδων και παιδιών, τις δυσκολίες, τις παρεξηγήσεις και -πάνω απ’ όλα– την αγάπη που τα ξεπερνά όλα.

Οι πιο όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται πολλά, λίγο χρόνο μαζί και ιστορίες που μιλούν απευθείας στην καρδιά.

Πέμπτη και Παρασκευή περνάμε το βράδυ μαζί!

Απολαύστε το trailer

https://youtu.be/xSlwvgo0t38