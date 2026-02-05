Απόψε Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στον Alpha - Οικογενειακές βραδιές που μας φέρνουν πιο κοντά
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Απόψε Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στον Alpha - Οικογενειακές βραδιές που μας φέρνουν πιο κοντά

Ο Alpha ξέρει καλύτερα από όλους πώς να μετατρέπει τα βράδια της εβδομάδας σε στιγμές που αξίζουν.

Απόψε Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στον Alpha - Οικογενειακές βραδιές που μας φέρνουν πιο κοντά


Απόψε και αύριο, το ραντεβού είναι οικογενειακό, στον καναπέ, με δύο αγαπημένες σειρές που χαρίζουν γέλιο, συγκίνηση και αληθινές σχέσεις.

Απόψε Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στον Alpha - Οικογενειακές βραδιές που μας φέρνουν πιο κοντά

to_soi_sou

Στις 20:00, «Το Σόι Σου» έρχεται για ακόμη μία φορά να μας θυμίσει ότι, όσες διαφωνίες και παρανοήσεις κι αν υπάρξουν, στο τέλος πάντα μένουμε ενωμένοι. Ατάκες που έχουν γίνει κλασικές, χαρακτήρες που μοιάζουν με συγγενείς μας και ιστορίες βγαλμένες από την καθημερινότητα κάθε ελληνικού σπιτιού.

3

Αμέσως μετά, στις 21:00, τη σκυτάλη παίρνει η νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», μια σειρά που μιλά με χιούμορ αλλά και τρυφερότητα για τη σχέση μπαμπάδων και παιδιών, τις δυσκολίες, τις παρεξηγήσεις και -πάνω απ’ όλα– την αγάπη που τα ξεπερνά όλα.

Οι πιο όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται πολλά, λίγο χρόνο μαζί και ιστορίες που μιλούν απευθείας στην καρδιά.

 Πέμπτη και Παρασκευή περνάμε το βράδυ μαζί!

 Απολαύστε το trailer

https://youtu.be/xSlwvgo0t38

 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network