Τηλεθέαση Τρίτης 30.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση ελληνική τηλεόραση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Τρίτης 30.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 30.12.2025

Τηλεθέαση Τρίτης 30.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 7,7 10,1
Ant1 8,3 9,8
Alpha 12,9 14,8
Star 9,4 8,6
Mega 12,8 13,1
OPEN 3,6 5,7
ΕΡΤ1 3,7 4,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 17,4 22,1
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 9 11,2
ALPHA Happy Day 14,9 15
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 20,6 19,2
OPEN Ώρα Ελλάδος 10,2 11,3
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,4 2,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 10 15,9
Ant1  Το πρωινό 7,2 10,9
Alpha Super Κατερίνα 12 11,7
Star Ξένη ταινία 12 8,5
Mega Buongiorno 7,8 9
OPEN  10 παντού 6,5 11,1
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 4,8 3,8

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 7 9,2
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 11,4 14
Alpha Το σόι σου 10,6 13,6
STAR Ξένη ταινία 9,1 10,1
Mega  Είσαι το ταίρι μου 12,7 9,1
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 1,9 3,2
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,6 4,4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Τότε και τώρα 7,5 6,1
ΑNT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,4 6,4
Alpha Deal 11 17
STAR Ο τροχός της τύχης 10,6 16,1
Mega Live News 13,2 17,7
Mega The Chase 12,4 13,3
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,1 8,5
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,7 6,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 5,9 9,6
ANT1 ANT1 ΝEWS 9,2 7,5
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 10 14,6
STAR Star News 10,5 12,9
Mega MEGA Γεγονότα 16,2 16,5
OPEN Open News 5 8,7
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,4 4,2

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Στο παρά πέντε 13,2 12,4
MEGA Φως στο τούνελ 18,3 18,8
ALPHA Το σόι σου 17,4 19,1
ALPHA Ελληνική ταινία 10,8 16,1
ΑΝΤ1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,6 13,2
ANT1 Ξένη ταινία 11,2 13,4
STAR Ξένη ταινία 7,4 7,5
STAR Ξένη ταινία 10,1 10
OPEN  Real View 2,6 2,8
OPEN  Status Quo 3,3 4
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,1 3,8
ΕΡΤ 1 Το παιδί 2,4 2,8
ΣΚΑΪ Ταινία 6,2 5,9
ΣΚΑΪ Στην αγκαλιά του Φάνη 6,8 6,1
Best of Network