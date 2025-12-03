Τηλεθέαση Τρίτης 2.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Τρίτης 2.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 2.12.2025

Τηλεθέαση Τρίτης 2.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,9 8,9
Ant1 9,9 11
Alpha 13,5 15,2
Star 8,7 9
Mega 15,2 15,8
OPEN 4,2 5,4
ΕΡΤ1 2,9 3,6

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 12,1 20,1
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 12 11,5
ALPHA Happy Day 13,9 12,4
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 26,6 21,4
OPEN Ώρα Ελλάδος 11,2 13,3
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 1,2 1,5

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 12,1 17,8
Ant1  Το πρωινό 11,5 14,1
Alpha Super Κατερίνα 14,8 12,6
Star Breakfast Star 8,5 6,3
Mega Buongiorno 13,4 13,8
OPEN  10 παντού 6,7 10
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,4 2,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 7 8,5
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 10,2 13,6
Alpha Το σόι σου 19,5 18
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 11,1 11,8
Mega  Πενήντα Πενήντα 21,7 9,4
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 4,1 4,9
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 3,1 5,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,2 5,9
ΑNT1 5X5 6 7,9
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 11,3 16
STAR Ο τροχός της τύχης 13 19,7
Mega Live News 17,2 20,1
OPEN Καθαρές κουβέντες 4 6,9
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 7,8 6,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 10 10,6
ANT1 ANT1 ΝEWS 5,5 5,7
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 15 16,6
STAR Star News 10,6 11,5
Mega MEGA Γεγονότα 15,8 14,8
OPEN Open News 5,9 8,1
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,6 3,1

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 17,6 20,3
MEGA Η γή της ελιάς 13 20,8
ALPHA Να μ' αγαπάς 15,4 23,1
ALPHA Άγιος Έρωτας 16,4 19,3
ΑΝΤ1 Grand Hotel 10,5 15,2
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 7,8 7,7
STAR Η φάρμα 11,3 10
STAR Ξένη ταινία 3,4 5,8
OPEN  Real View 3,7 3
OPEN  Status Quo 4,2 5,3
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,8 5,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3 3,5
ΣΚΑΪ The Wall 6,7 7
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5,2 5,3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network