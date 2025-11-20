Τηλεθέαση Τετάρτης 19.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 19.11.2025

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,8 8,4
Ant1 9,9 12,5
Alpha 13,8 14,7
Star 8,8 8,7
Mega 14,8 16
OPEN 3 4,7
ΕΡΤ1 3,6 4,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 8,5 18,3
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 7,7 8,5
Alpha Happy Day 17,3 15,1
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 21,6 22,5
OPEN Ώρα Ελλάδος 9,3 11,8
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2 2,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 6,1 14,8
Ant1  Το πρωινό 10,3 12,6
Alpha Super Κατερίνα 15,3 13,4
Star Breakfast Star 7,5 6,3
Mega Buongiorno 15,4 13,5
OPEN  10 παντού 3,3 8,8
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2 3,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 5,6 8,6
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 10,6 18,3
Alpha Το σόι σου 16,6 14,8
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 7,1 9,3
Mega  Πενήντα Πενήντα 16,6 10
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 4,1 2,7
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 4 5,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8,7 7,2
ΑNT1 5X5 6,5 8,5
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 17,6 17,1
STAR Ο τροχός της τύχης 14,9 20,2
Mega Live News 16,5 18,4
OPEN Καθαρές κουβέντες 2,9 5,5
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 7,9 9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,4 9,5
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,6 8,5
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,2 13,8
STAR Star News 14,7 13,3
Mega MEGA Γεγονότα 15,9 15,6
OPEN Open News 2,8 5,9
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,1 3,4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μιά νύχτα μόνο 16,9 19,5
MEGA Η Γη της Ελιάς 13,4 21,3
ALPHA Να μ' αγαπάς 14,5 21,3
ALPHA Άγιος Έρωτας 13 17,9
ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,1 13,5
ΑΝΤ1 Οι Booomers 17,4 18,1
ΑΝΤ1 Grand Hotel 11,1 15,4
ΑΝΤ1 Παιχνίδια Εκδίκησης 7,7 10,5
ΑΝΤ1 Νύχτα Αποκαλύψεων 15,1 17,9
STAR Η φάρμα 12,1 10,1
STAR Ξένη ταινία 5,6 6,5
OPEN  Real View 2,6 2,5
OPEN  Κοινωνία Ανω Κάτω 3,6 4,5
ΕΡΤ 1 Καλά θα πάει αυτό 2,3 2
ΕΡΤ 1 Το παιδί 2,5 2,8
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 11 7,8
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 7,3 6,4
