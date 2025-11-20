Τηλεθέαση Τετάρτης 19.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτης 19.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 19.11.2025
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|6,8
|8,4
|Ant1
|9,9
|12,5
|Alpha
|13,8
|14,7
|Star
|8,8
|8,7
|Mega
|14,8
|16
|OPEN
|3
|4,7
|ΕΡΤ1
|3,6
|4,1
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|8,5
|18,3
|Ant1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,7
|8,5
|Alpha
|Happy Day
|17,3
|15,1
|Mega
|Κοινωνία Ώρα Mega
|21,6
|22,5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|9,3
|11,8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|2
|2,4
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|6,1
|14,8
|Ant1
|Το πρωινό
|10,3
|12,6
|Alpha
|Super Κατερίνα
|15,3
|13,4
|Star
|Breakfast Star
|7,5
|6,3
|Mega
|Buongiorno
|15,4
|13,5
|OPEN
|10 παντού
|3,3
|8,8
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε Είδον
|2
|3,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οπου υπάρχει Ελλάδα
|5,6
|8,6
|ΑΝΤ1
|Αποκαλύψεις
|10,6
|18,3
|Alpha
|Το σόι σου
|16,6
|14,8
|STAR
|Αλήθειες με τη Ζήνα
|7,1
|9,3
|Mega
|Πενήντα Πενήντα
|16,6
|10
|OPEN
|Ώρα για ψυχαγωγία
|4,1
|2,7
|ΕΡΤ1
|ΠΟΠ μαγειρική
|4
|5,9
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ελληνική ταινία
|8,7
|7,2
|ΑNT1
|5X5
|6,5
|8,5
|Alpha
|Οικογενειακές ιστορίες
|17,6
|17,1
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|14,9
|20,2
|Mega
|Live News
|16,5
|18,4
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|2,9
|5,5
|ΕΡΤ1
|Στούντιο 4
|7,9
|9
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|7,4
|9,5
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|6,6
|8,5
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|12,2
|13,8
|STAR
|Star News
|14,7
|13,3
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|15,9
|15,6
|OPEN
|Open News
|2,8
|5,9
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|2,1
|3,4
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Μιά νύχτα μόνο
|16,9
|19,5
|MEGA
|Η Γη της Ελιάς
|13,4
|21,3
|ALPHA
|Να μ' αγαπάς
|14,5
|21,3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|13
|17,9
|ALPHA
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|14,1
|13,5
|ΑΝΤ1
|Οι Booomers
|17,4
|18,1
|ΑΝΤ1
|Grand Hotel
|11,1
|15,4
|ΑΝΤ1
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|7,7
|10,5
|ΑΝΤ1
|Νύχτα Αποκαλύψεων
|15,1
|17,9
|STAR
|Η φάρμα
|12,1
|10,1
|STAR
|Ξένη ταινία
|5,6
|6,5
|OPEN
|Real View
|2,6
|2,5
|OPEN
|Κοινωνία Ανω Κάτω
|3,6
|4,5
|ΕΡΤ 1
|Καλά θα πάει αυτό
|2,3
|2
|ΕΡΤ 1
|Το παιδί
|2,5
|2,8
|ΣΚΑΪ
|Τότε και τώρα
|11
|7,8
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|7,3
|6,4
