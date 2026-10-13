Η Έλενα Μακρή εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία του Αντώνη Λυμπέρη: Σκόρπισα την τέφρα του στη Ρήνεια και στο λιμανάκι της Δήλου

Έλενα Μακρή,

Μιλώντας για την απώλεια του Αντώνη Λυμπέρη και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το πένθος, η Έλενα Μακρή εξήγησε ότι δεν θεωρεί πως ο θάνατός του είναι κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί, ενώ τόνισε ότι εξακολουθεί να τον αισθάνεται κοντά της.



Όπως είπε ωστόσο, αυτό που θα ήθελε να αφήσει πίσω της είναι οι δύσκολες στιγμές των τελευταίων χρόνων της ζωής του:

«Δεν ξεπερνιέται, μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Νιώθω ότι ο Αντώνης κατοικεί μέσα μου, στην ψυχή μου, στο μυαλό μου. Δεν ξεπερνιέται και άλλωστε γιατί να ξεπεραστεί; Άλλωστε δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Αυτό που προσπαθώ να διαπραγματευτώ είναι οι χειρότερες στιγμές που ζήσαμε και ήταν τα τελευταία τρία χρόνια Θα ήθελα αν ήταν δυνατό να σβήσουν αυτές οι στιγμές».