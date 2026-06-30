Ο Alec Monopoly διασκέδασε στο Principote, δείτε βίντεο





διάσημος street artist, που είχε βρεθεί και πέρυσι στο νησί των ανέμων , πέρασε χρόνο με τον Ρώσο influencer, Σεργκέι Κοσένκο, γνωστός και ως Mr Thank You.

influencer στο Instagram, εμφανίζονται οι δύο τους σε ένα τραπέζι στο

Alec Monopoly

Σεργκέι Κοσένκο έγραψε ότι αυτή ήταν η πρώτη Πόκεμον κάρτα που ζωγράφισε ο διάσημος street artist.

Alec Monopoly