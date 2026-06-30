Ο Alec Monopoly διασκέδασε στο Principote, δείτε βίντεο
Ο Alec Monopoly διασκέδασε στο Principote, δείτε βίντεο
Ο διάσημος street artist πέρασε χρόνο στο γνωστό beach club της Μυκόνου
Στη Μύκονο και συγκεκριμένα στο Principote διασκέδασε ο Alec Monopoly.
Ο διάσημος street artist, που είχε βρεθεί και πέρυσι στο νησί των ανέμων, πέρασε χρόνο με τον Ρώσο influencer, Σεργκέι Κοσένκο, γνωστός και ως Mr Thank You.
Σε βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ο influencer στο Instagram, εμφανίζονται οι δύο τους σε ένα τραπέζι στο γνωστό beach club του νησιού να απολαμβάνουν το ποτό τους και τη δυνατή μουσική, ενώ ο Alec Monopoly ζωγράφισε και μία κάρτα Πόκεμον.
Δείτε το βίντεο
Μάλιστα, ο Σεργκέι Κοσένκο έγραψε ότι αυτή ήταν η πρώτη Πόκεμον κάρτα που ζωγράφισε ο διάσημος street artist. Ο Κοσένκο έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με το έργο, γράφοντας: «Ειλικρινά πιστεύω ότι πρόκειται για ένα θρυλικό έργο τέχνης. Σε ευχαριστώ, αδερφέ Alec Monopoly».
Ο διάσημος street artist, που είχε βρεθεί και πέρυσι στο νησί των ανέμων, πέρασε χρόνο με τον Ρώσο influencer, Σεργκέι Κοσένκο, γνωστός και ως Mr Thank You.
Σε βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ο influencer στο Instagram, εμφανίζονται οι δύο τους σε ένα τραπέζι στο γνωστό beach club του νησιού να απολαμβάνουν το ποτό τους και τη δυνατή μουσική, ενώ ο Alec Monopoly ζωγράφισε και μία κάρτα Πόκεμον.
Δείτε το βίντεο
Μάλιστα, ο Σεργκέι Κοσένκο έγραψε ότι αυτή ήταν η πρώτη Πόκεμον κάρτα που ζωγράφισε ο διάσημος street artist. Ο Κοσένκο έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με το έργο, γράφοντας: «Ειλικρινά πιστεύω ότι πρόκειται για ένα θρυλικό έργο τέχνης. Σε ευχαριστώ, αδερφέ Alec Monopoly».
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