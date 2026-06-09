Λάουρα Νάργες για Χρήστο Σαντικάι: Θέλω να κάτσω λίγο ακόμα στο σπίτι με το παιδί μας, είχα πει ότι θα αφοσιωθώ στην οικογένειά μου
Λάουρα Νάργες για Χρήστο Σαντικάι: Θέλω να κάτσω λίγο ακόμα στο σπίτι με το παιδί μας, είχα πει ότι θα αφοσιωθώ στην οικογένειά μου
Ήθελα να στηρίξω τον άντρα μου για να μπορέσει να είναι συνεπής στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πρόσθεσε
Την επιθυμία της να αφοσιωθεί στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Χρήστο Σαντικάι, εξέφρασε η Λάουρα Νάργες, δηλώνοντας πως δεν είναι ακόμα έτοιμη να επιστρέψει στον χώρο της τηλεόρασης.
Το ζευγάρι έκανε μία κοινή εμφάνιση το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου και σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που θα προβλήθηκε την Τρίτη, η ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε πως την ευχαριστεί να περνάει χρόνο με τον γιο και με τον σύζυγό της.
Παράλληλα, τόνισε ότι επέλεξε να αφήσει εκείνη για ένα χρονικό διάστημα πίσω τα επαγγελματικά της, προκειμένου να αφιερωθεί στην καριέρα του ο Χρήστος Σαντικάι: «Θέλω να κάτσω λίγο ακόμη σπίτι με το παιδί μου. Είχα πει στον εαυτό μου να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και στο παιδί μας. Ήθελα αυτά τα πρώτα πέντε χρόνια τουλάχιστον να το απολαύσω πολύ. Συνέπεσε και με το γεγονός ότι εκτοξεύθηκε και ο Χρήστος, ήθελα να στηρίξω τον άντρα μου, να είμαι δίπλα του για να μπορέσει να είναι συνεπής στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Οπότε αυτό έδεσε πολύ ωραία». Όσο για το εάν δέχεται προτάσεις από τον χώρο της τηλεόρασης, η Λάουρα Νάργες απάντησε: «Η επικοινωνία μου με τον χώρο της τηλεόρασης δεν έχει σταματήσει, έχω πολλούς φίλους και γνωστούς».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι έκανε μία κοινή εμφάνιση το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου και σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που θα προβλήθηκε την Τρίτη, η ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε πως την ευχαριστεί να περνάει χρόνο με τον γιο και με τον σύζυγό της.
Παράλληλα, τόνισε ότι επέλεξε να αφήσει εκείνη για ένα χρονικό διάστημα πίσω τα επαγγελματικά της, προκειμένου να αφιερωθεί στην καριέρα του ο Χρήστος Σαντικάι: «Θέλω να κάτσω λίγο ακόμη σπίτι με το παιδί μου. Είχα πει στον εαυτό μου να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και στο παιδί μας. Ήθελα αυτά τα πρώτα πέντε χρόνια τουλάχιστον να το απολαύσω πολύ. Συνέπεσε και με το γεγονός ότι εκτοξεύθηκε και ο Χρήστος, ήθελα να στηρίξω τον άντρα μου, να είμαι δίπλα του για να μπορέσει να είναι συνεπής στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Οπότε αυτό έδεσε πολύ ωραία». Όσο για το εάν δέχεται προτάσεις από τον χώρο της τηλεόρασης, η Λάουρα Νάργες απάντησε: «Η επικοινωνία μου με τον χώρο της τηλεόρασης δεν έχει σταματήσει, έχω πολλούς φίλους και γνωστούς».
Δείτε το βίντεο
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