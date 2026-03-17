Ο Γουίλ Σμιθ αποθέωσε τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου: Γράφεις ιστορία
Ο Γουίλ Σμιθ δεν παρευρέθηκε στη φετινή απονομή καθώς έχει αποκλειστεί από το 2022 από τα Academy Awards μετά από χαστούκι που έριξε στον Κρις Ροκ

Εκτός λόγω της δεκαετούς απαγόρευσης έχει μείνει ο Γουίλ Σμιθ από τα Όσκαρ, ωστόσο έσπευσε να συγχαρεί τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τη μεγάλη του νίκη στη φετινή απονομή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Ο 39χρονος ηθοποιός κατέκτησε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Sinners» και κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του, ο Τζόρνταν τίμησε μια σειρά από εμβληματικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων και τον Γουίλ Σμιθ, λέγοντας πως «στέκεται ανάμεσα» σε όσους άνοιξαν τον δρόμο πριν από εκείνον.

Ο Σμιθ ανταπέδωσε μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του Τζόρνταν με το χρυσό αγαλματίδιο και γράφοντας στη λεζάντα: «Συγχαρητήρια. Γράφεις ιστορία».

Ο Γουίλ Σμιθ έχει αποκλειστεί από τις εκδηλώσεις της Academy Awards για 10 χρόνια, μετά το περιβόητο περιστατικό το 2022, όταν χαστούκισε τον Κρις Ροκ επί σκηνής. Παρά την τιμωρία του, ο ηθοποιός διατήρησε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου που είχε κερδίσει για την ταινία «King Richard».
