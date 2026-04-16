Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»: Αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα
Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»: Αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα
Περάσαμε καταπληκτικά κάνοντάς τη, διευκρίνισε ωστόσο ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης
Μπορεί ο Κρίστοφερ Νόλαν να είναι ικανοποιημένος με τη νέα του ταινία, την πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια», αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θεώρησε εύκολη τη μεταφορά του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης τόνισε ότι όλοι οι συντελεστές απόλαυσαν την εμπειρία, αλλά εκείνος την ίδια στιγμή τη βίωσε ως εφιάλτη.
«Αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα», δήλωσε ο 55χρονος δημιουργός στο κοινό του CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας, την Τετάρτη 15 Απριλίου, παρουσιάζοντας το επερχόμενο φιλμ του. «Είμαστε οι πρώτοι που το λέμε, αλλά με όλους τους σωστούς τρόπους. Περάσαμε καταπληκτικά κάνοντάς τη».
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκε μόνος του στο Λας Βέγκας για να προωθήσει την «Οδύσσεια», που διαθέτει ένα πλούσιο καστ με πρώτο τον Ματ Ντέιμον, τον οποίο ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε «συνοδοιπόρο μου σε αυτό το ταξίδι», μετά τη συμμετοχή του Ντέιμον στο «Oppenheimer» του 2023. Ο επίσης 55χρονος Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα στο πολυετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, μετά τη συμμετοχή του στον Τρωικό Πόλεμο.
«Ήταν ένας απίστευτος ηγέτης για όλους εμάς. Ήταν εκεί, πάνω στις βάρκες, στα βουνά, στις σπηλιές, κάτω από καυτό ήλιο, σε πλάγια βροχή και αέρα, σε τόσα διαφορετικά μέρη όπου βρεθήκαμε», σχολίασε σχετικά με την ερμηνεία του ηθοποιού στην ταινία. «Γυρίσαμε όλο τον κόσμο για να κάνουμε αυτή την ταινία, γιατί αυτή είναι η Οδύσσεια. Θα χαρείτε να ακούσετε πόσο δύσκολο ήταν για εμάς, γιατί είναι γραφτό να είναι δύσκολο. Αυτή είναι η φύση της ιστορίας».
Αναφερόμενος στο πολυπληθές και εντυπωσιακό καστ, ο Κρίστοφερ Νόλαν τόνισε: «Θα τους είχα φέρει όλους εδώ, αλλά το τεράστιο βάρος τόσο εξαιρετικού ταλέντου θα είχε καταρρεύσει τη σκηνή».
Για εκείνον, η «Οδύσσεια» αφηγείται μία οικογενειακή ιστορία. «Στον πυρήνα αυτής της ιστορίας, πρόκειται για μια ιστορία οικογένειας. Είναι η ιστορία της απελπισμένης πορείας ενός πατέρα για να επιστρέψει σπίτι», είπε κλείνοντας.
«Αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα», δήλωσε ο 55χρονος δημιουργός στο κοινό του CinemaCon 2026 στο Λας Βέγκας, την Τετάρτη 15 Απριλίου, παρουσιάζοντας το επερχόμενο φιλμ του. «Είμαστε οι πρώτοι που το λέμε, αλλά με όλους τους σωστούς τρόπους. Περάσαμε καταπληκτικά κάνοντάς τη».
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκε μόνος του στο Λας Βέγκας για να προωθήσει την «Οδύσσεια», που διαθέτει ένα πλούσιο καστ με πρώτο τον Ματ Ντέιμον, τον οποίο ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε «συνοδοιπόρο μου σε αυτό το ταξίδι», μετά τη συμμετοχή του Ντέιμον στο «Oppenheimer» του 2023. Ο επίσης 55χρονος Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα στο πολυετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, μετά τη συμμετοχή του στον Τρωικό Πόλεμο.
Christopher Nolan Calls 'The Odyssey' an 'Absolute Nightmare to Film, but in All the Right Ways'
Αναφερόμενος στο πολυπληθές και εντυπωσιακό καστ, ο Κρίστοφερ Νόλαν τόνισε: «Θα τους είχα φέρει όλους εδώ, αλλά το τεράστιο βάρος τόσο εξαιρετικού ταλέντου θα είχε καταρρεύσει τη σκηνή».
Για εκείνον, η «Οδύσσεια» αφηγείται μία οικογενειακή ιστορία. «Στον πυρήνα αυτής της ιστορίας, πρόκειται για μια ιστορία οικογένειας. Είναι η ιστορία της απελπισμένης πορείας ενός πατέρα για να επιστρέψει σπίτι», είπε κλείνοντας.
Φωτογραφία: Shutterstock
