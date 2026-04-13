Η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε τη σκηνή με το σούβλισμα του αρνιού από το «Είσαι το ταίρι μου»
Η κόρη της, Δανάη Μπάρκα, ανέβασε το χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok
Τη σκηνή με σούβλισμα του αρνιού από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» αναβίωσε η Βίκυ Σταυροπούλου.
Η ηθοποιός πέρασε την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, μαζί με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα, η οποία ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο με τη μητέρα της να τρώει αρνί και να λέει τα λόγια της από το σίριαλ που ξεκίνησε να προβάλλεται για πρώτη φορά το 2001.
Πρόκειται για τη σκηνή όπου ο Σωτήρης, τον οποίο υποδυόταν ο Αλέξης Γεωργούλης, ρωτούσε τη Στέλλα, ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία σε παραλία της Άνδρου, αν ήθελε κάτι να φάει, με την ίδια να φαντάζεται ότι σούβλιζε ένα αρνί, απαντώντας στο τέλος ωστόσο: «Μπα, όχι, δεν πεινάω καθόλου».
Δείτε το βίντεο
@danaibarka__ Μια χαρούλα #easter #eisaiToTairiMou #fpy ♬ πρωτότυπος ήχος - the Nutress
Η σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»
