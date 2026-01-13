Μαρία Καβογιάννη: Το πάρτι για τα 68α γενέθλιά της, η τούρτα από τη Βίκυ Σταυροπούλου και τα κλαρίνα
Φίλοι και συνάδελφοι της ηθοποιού συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της για την ξεχωριστή μέρα

Περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της η Μαρία Καβογιάννη, με την ίδια να αναρτά υλικό από την ξεχωριστή μέρα στα social media.

Η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Ευγενία Σαμαρά ήταν μόνο μερικοί από τους φίλους και συναδέλφους της ηθοποιού που προσκλήθηκαν στο πάρτι που οργανώθηκε στο σπίτι της.

Η πρώτη μάλιστα ήταν εκείνη που παρουσίασε στην καλή της φίλη την τούρτα γενεθλίων. Η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική και τραγούδια, με τα κλαρίνα να «πρωταγωνιστούν».

Μία μέρα μετά το πάρτι γενεθλίων η Μαρία Καβογιάννη θέλοντας να ευχαριστήσει τους φίλους της, έκανε μια δημοσίευση στο Instagram στην οποία τόνισε πως εκείνοι είναι τα δώρα που της πρόσφερε η ζωή. «Τα δώρα που μου χάρισε η ζωή είστε εσείς, όλοι εσείς οι φίλοι μου, οι στιγμές μας, η αγάπη μας, τα τραγούδια μας, που γεμίζουν τόσα χρόνια το σπιτάκι, εδώ, σ’ έναν πεζόδρομο στο Βύρωνα. Αυτή είναι η ζωή μας, η ευτυχία μας, η περιουσία μας. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά σε αυτή.

