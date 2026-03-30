Η Μπρουκς Νάντερ βγαίνει ραντεβού με τον Τέιρον Έγκερτον: Φαίνονταν ερωτευμένοι, λέει πρόσωπο που τους είδε
Η Μπρουκς Νάντερ βγαίνει ραντεβού με τον Τέιρον Έγκερτον: Φαίνονταν ερωτευμένοι, λέει πρόσωπο που τους είδε
Η πρώην σταρ του «Baywatch» και ο ηθοποιός του «Rocketman» έχουν έρθει κοντά
Με τον ηθοποιό Τέιρον Έγκερτον, γνωστό από τον ρόλο του στο «Rocketman» φέρεται να βγαίνει ραντεβού η Μπρουκς Νάντερ.
Σύμφωνα με το Page Six, η πρώην σταρ του «Baywatch» εντοπίστηκε με τον Έγκερτον να παρακολουθεί την τελευταία ταινία του Ράιαν Γκόσλινγκ, «Project Hail Mary», στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Το βράδυ του Σαββάτου, η Νάντερ και ο ηθοποιός έκαναν μία κοινή στάση σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα για ποτό, με μάρτυρα να αναφέρει πως φαίνονταν «ερωτευμένοι». Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν για δείπνο. «Δεν ήταν το πρώτο τους ραντεβού», σημείωσε το ίδιο πρόσωπο και πρόσθεσε: «Γνωρίζονται εδώ και καιρό». Η ιστοσελίδα DeuxMoi ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι ο ηθοποιός και το μοντέλο είναι σε σχέση.
Η Μπρουκς Νάντερ, στο παρελθόν είχε υπάρξει ζευγάρι με διάσημα ονόματα όπως τους Κέβιν Κόστνερ, Κάρλος Αλκαράζ, Γιαννίκ Σίνερ, τον θρύλο τουNFL Τομ Μπρέιντι και τον παρτενέρ της στο «Dancing With the Stars», Γκλεμπ Σαβτσένκο. Ήταν παντρεμένη με τον media executive Μπίλι Χέιρ, αλλά χώρισαν το 2024 έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου.
Ο Τέιρον Έγκερτον είχε σχέση με την ηθοποιό Χλόη Μπένετ του «Agents of S.H.I.E.L.D.», αλλά χώρισαν το καλοκαίρι του 2025. Αργότερα εμφανίστηκε στην εφαρμογή γνωριμιών διασήμων Raya. Ο ηθοποιός είχε επίσης σχέση έξι ετών με την βοηθό σκηνοθέτη Έμιλι Τόμας, που εργάστηκαν στα «The Batman» και «No Time to Die».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το Page Six, η πρώην σταρ του «Baywatch» εντοπίστηκε με τον Έγκερτον να παρακολουθεί την τελευταία ταινία του Ράιαν Γκόσλινγκ, «Project Hail Mary», στο Λος Άντζελες την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Το βράδυ του Σαββάτου, η Νάντερ και ο ηθοποιός έκαναν μία κοινή στάση σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα για ποτό, με μάρτυρα να αναφέρει πως φαίνονταν «ερωτευμένοι». Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν για δείπνο. «Δεν ήταν το πρώτο τους ραντεβού», σημείωσε το ίδιο πρόσωπο και πρόσθεσε: «Γνωρίζονται εδώ και καιρό». Η ιστοσελίδα DeuxMoi ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι ο ηθοποιός και το μοντέλο είναι σε σχέση.
Brooks Nader is dating ‘Rocketman’ star Taron Egerton https://t.co/W0GtQyvXek pic.twitter.com/7xDdfRIFIc— Page Six (@PageSix) March 29, 2026
Ο Τέιρον Έγκερτον είχε σχέση με την ηθοποιό Χλόη Μπένετ του «Agents of S.H.I.E.L.D.», αλλά χώρισαν το καλοκαίρι του 2025. Αργότερα εμφανίστηκε στην εφαρμογή γνωριμιών διασήμων Raya. Ο ηθοποιός είχε επίσης σχέση έξι ετών με την βοηθό σκηνοθέτη Έμιλι Τόμας, που εργάστηκαν στα «The Batman» και «No Time to Die».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
