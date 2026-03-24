Μαριγκόνα: Έχουν έρθει Παναθηναϊκοί και μου έχουν πει ότι έγιναν Ολυμπιακοί για εμένα

Η φαν του Ολυμπιακού έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τρίτη 24 Μαρτίου και τόνισε πως όσοι την πλησιάζουν είναι πολύ ευγενικοί και συνήθως ζητούν απλώς να φωτογραφηθούν μαζί της. Παράλληλα, εξήγησε πώς κατέληξε να μετακομίζει στην Ελλάδα μαζί με τον σύντροφό της, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση τους και στα σχέδια που έχουν περί γάμου.



Η Μαριγκόνα μιλώντας για το φλερτ που δέχεται ανέφερε πως δεν έχει αντιμετωπίσει κάποια ακραία συμπεριφορά: «Υπάρχουν άντρες που έρχονται και μου ζητάνε να βγάλουμε μαζί φωτογραφία, τώρα που με ξέρουν πιο πολύ.

Έχουν έρθει Παναθηναϊκοί και μου έχουν πει ότι έγιναν Ολυμπιακοί για εμένα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό», επισήμανε.





Στη συνέχεια επισήμανε πως ο σύντροφός της δεν ζηλεύει λόγω της αναγνωρισιμότητάς της, σημειώνοντας πως οι δυο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πως παρά τα όσα ακούγονται, παραμένουν μαζί: «Δεν ισχύει ότι είχαμε χωρίσει. Κάθε ζευγάρι έχει τα πάνω και τα κάτω του. Τώρα που είμαστε λίγο πιο γνωστοί πρέπει να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω αυτά, αλλά όλα καλά. Δεν με ζηλεύει καθόλου. Όταν έγινε όλο αυτό μου είπε να ανοίξω τον λογαριασμό μου στο Instagram. Μου είπε ότι ήταν τρομερή ευκαιρία και είπα "ας το δοκιμάσω". Δεν έχουμε παντρευτεί. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου. Μετά από εννιά χρόνια σχέσης δεν νομίζω να φοβάται μη με κλέψουν. Έχουμε ζήσει τα πάντα μαζί. Είμαστε πολύ κουλ με το θέμα "γάμος"», είπε.