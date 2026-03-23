Ανδρέας Λαγός: Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ λατρεύουν την ελληνική κουζίνα, τους είχα μαγειρέψει φάβα και τους άρεσε πολύ
Είναι όλα πολύ διαφορετικά από αυτά που φαντάζεστε, είναι απλά τα πράγματα, ανέφερε ο σεφ για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας
Την εμπειρία του από τη συνεργασία του με τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας μετέφερε ο Ανδρέας Λαγός.
Ο σεφ έκανε λόγο για μία φιλική συνθήκη που διαφέρει τελείως από αυτό που μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος. Όπως είπε, είχε αναλάβει να μαγειρέψει για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας κατά τη διάρκεια διακοπών τους, τονίζοντας πως αγαπούν πολύ την ελληνική κουζίνα. Ένα από τα φαγητά που είχαν ξεχωρίσει ήταν η φάβα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, μοιράστηκε: «Είναι όλα πολύ διαφορετικά από αυτά που φαντάζεστε, είναι απλά τα πράγματα, οικογενειακά και φιλικά. Δεν έχω μπει ποτέ στο παλάτι, εγώ είμαι στο κομμάτι των διακοπών. Στον Ουίλιαμ και στην Κέιτ έχω μαγειρέψει φάβα και τους άρεσε πάρα πολύ, λατρεύουν την ελληνική κουζίνα. Αυτό που δεν τους αρέσει είναι το αλάτι. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα μπαχαρικά και το ελαιόλαδο. Τα πρώτα χρόνια απαγορευόταν να τους βάλω αλάτι».
Παράλληλα όμως αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με την Ελένη Ψυχούλη, αλλά και τους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά, λέγοντας: «Χρωστάω πολλά πράγματα στην Ελένη Ψυχούλη, μου έμαθε πράγματα και με οδήγησε εδώ που είμαι τώρα. Ο Μάρκος Σεφερλής είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Από τον Μάρκο και την Έλενα έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά τότε».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
