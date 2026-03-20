Μαντώ: Στη Eurovision ήμουν άρρωστη, τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία για να κάνω θεραπείες
Μαντώ: Στη Eurovision ήμουν άρρωστη, τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία για να κάνω θεραπείες
Έχω πολύ καλές αναμνήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 2003
Τη συμμετοχή της στη Eurovision του 2003 θυμήθηκε η Μαντώ, αποκαλύπτοντας πως τις μέρες που βρέθηκε στη Ρίγα για τον διαγωνισμό τραγουδιού ήταν άρρωστη.
Η τραγουδίστρια εξήγησε πως ένα από τα στοιχεία από την εμπειρία της που έχουν χαραχτεί έντονα στη μνήμη της είναι το γεγονός ότι αναγκαζόταν να πηγαίνει καθημερινά στο νοσοκομείο. Παρά την ταλαιπωρία που υπέστη, έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις.
Θυμούμενη την παρουσία της στη Eurovision ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, η Μαντώ είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 20 Μαρτίου: «Από τη Eurovision έχω να θυμηθώ κατ’ αρχάς ότι ήμουν άρρωστη και τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία, να κάνω θεραπείες, για να βγάλω το τραγούδι. Ήμασταν μια πολύ όμορφη ομάδα, η Eurovision είναι συναρπαστική και έχω πολύ καλές αναμνήσεις».
Εκφράζοντας τη γνώμη της για τον Ακύλα, η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι ήταν βέβαιη από την αρχή πως εκείνος θα επιλεγόταν από τον κόσμο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού. «Από πριν βγει ο Ακύλας, ήμουν… team Ακύλα και έλεγα πως αυτός πρέπει να πάει φέτος στην Eurovision. Ήταν πάρα πολύ καλά όλα τα παιδιά, πολύ καλά τα τραγούδια και χαίρομαι για την επιλογή που έκανε η ΕΡΤ. Γιατί πραγματικά ήταν τελείως διαφορετικά τα τραγούδια μεταξύ τους και είχε όλα τα είδη», σημείωσε.
Η τραγουδίστρια εξήγησε πως ένα από τα στοιχεία από την εμπειρία της που έχουν χαραχτεί έντονα στη μνήμη της είναι το γεγονός ότι αναγκαζόταν να πηγαίνει καθημερινά στο νοσοκομείο. Παρά την ταλαιπωρία που υπέστη, έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις.
Θυμούμενη την παρουσία της στη Eurovision ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, η Μαντώ είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 20 Μαρτίου: «Από τη Eurovision έχω να θυμηθώ κατ’ αρχάς ότι ήμουν άρρωστη και τρέχαμε κάθε πρωί στα νοσοκομεία, να κάνω θεραπείες, για να βγάλω το τραγούδι. Ήμασταν μια πολύ όμορφη ομάδα, η Eurovision είναι συναρπαστική και έχω πολύ καλές αναμνήσεις».
Εκφράζοντας τη γνώμη της για τον Ακύλα, η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι ήταν βέβαιη από την αρχή πως εκείνος θα επιλεγόταν από τον κόσμο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού. «Από πριν βγει ο Ακύλας, ήμουν… team Ακύλα και έλεγα πως αυτός πρέπει να πάει φέτος στην Eurovision. Ήταν πάρα πολύ καλά όλα τα παιδιά, πολύ καλά τα τραγούδια και χαίρομαι για την επιλογή που έκανε η ΕΡΤ. Γιατί πραγματικά ήταν τελείως διαφορετικά τα τραγούδια μεταξύ τους και είχε όλα τα είδη», σημείωσε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
