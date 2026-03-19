Αντιγόνη Κουλουκάκου: Ανέβασα ένα βίντεο στο Instagram με αντρικό εσώρουχο και μπουστάκι, το κατέβασα σε 20 λεπτά
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Ανέβασα ένα βίντεο στο Instagram με αντρικό εσώρουχο και μπουστάκι, το κατέβασα σε 20 λεπτά
Μετά λύπης μου έγραψαν γυναίκες πολλά αρνητικά σχόλια, ανέφερε η ηθοποιός
Στον λόγο που διέγραψε μέσα σε 20 λεπτά από το Instagram ένα βίντεο, στο οποίο πόζαρε με εσώρουχα, αναφέρθηκε η Αντιγόνη Κουλουκάκου.
Η ηθοποιός εξήγησε ότι έκανε ένα «πείραμα» θέλοντας με τον τρόπο αυτό να παρατηρήσει τις αντιδράσεις σε ένα διαφορετικό περιεχόμενο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Την Πέμπτη 19 Μαρτίου, η Αντιγόνη Κουλουκάκου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την απόφασή της να ποζάρει με αντρικό εσώρουχο και μπουστάκι. Τα σχόλια των γυναικών, όπως είπε ήταν αρνητικά και των αντρών είχαν ερωτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποφάσισε να κατεβάσει το συγκεκριμένο βίντεο από τον λογαριασμό της, έχοντας πάρει τις απαντήσεις, που ήθελε.
Πιο αναλυτικά, η ίδια δήλωσε: «Ανέβασα αυτό το βίντεο και το κατέβασα μετά από 20 λεπτά. Φοράω ένα εσώρουχο αντρικό και το μπουστάκι της γυμναστικής και επειδή είμαι ερασιτέχνης σε αυτά. Τραβάω στον καθρέφτη και κάποια στιγμή δείχνω το πρόσωπό μου για να μην πουν ότι δεν είμαι εγώ. Δεν σχολιάζονται μόνο τα ευτραφή σώματα, αλλά και τα αδύνατα. Μετά λύπης, μου έγραψαν πολλά αρνητικά σχόλια γυναίκες φανερά, οι άντρες.... Πήρα μια ανάσα και αποδέχτηκα ότι το πείραμα απέτυχε. Οι άντρες το πήγαν στο ερωτικό και οι γυναίκες αποδοκίμαζαν το βίντεο, γιατί λέει ότι δεν ταιριάζει στην εικόνα μου. Εξήγησα μετά στο στόρι τον λόγο που το κατέβασα. Αυτές οι γυναίκες που με αποδοκίμασαν μου έστειλαν μετά μήνυμα και απάντησα ότι δε χρειάζεται να απολογούνται».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dh6oqd6eabnd)
Η ηθοποιός εξήγησε ότι έκανε ένα «πείραμα» θέλοντας με τον τρόπο αυτό να παρατηρήσει τις αντιδράσεις σε ένα διαφορετικό περιεχόμενο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Την Πέμπτη 19 Μαρτίου, η Αντιγόνη Κουλουκάκου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την απόφασή της να ποζάρει με αντρικό εσώρουχο και μπουστάκι. Τα σχόλια των γυναικών, όπως είπε ήταν αρνητικά και των αντρών είχαν ερωτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποφάσισε να κατεβάσει το συγκεκριμένο βίντεο από τον λογαριασμό της, έχοντας πάρει τις απαντήσεις, που ήθελε.
Πιο αναλυτικά, η ίδια δήλωσε: «Ανέβασα αυτό το βίντεο και το κατέβασα μετά από 20 λεπτά. Φοράω ένα εσώρουχο αντρικό και το μπουστάκι της γυμναστικής και επειδή είμαι ερασιτέχνης σε αυτά. Τραβάω στον καθρέφτη και κάποια στιγμή δείχνω το πρόσωπό μου για να μην πουν ότι δεν είμαι εγώ. Δεν σχολιάζονται μόνο τα ευτραφή σώματα, αλλά και τα αδύνατα. Μετά λύπης, μου έγραψαν πολλά αρνητικά σχόλια γυναίκες φανερά, οι άντρες.... Πήρα μια ανάσα και αποδέχτηκα ότι το πείραμα απέτυχε. Οι άντρες το πήγαν στο ερωτικό και οι γυναίκες αποδοκίμαζαν το βίντεο, γιατί λέει ότι δεν ταιριάζει στην εικόνα μου. Εξήγησα μετά στο στόρι τον λόγο που το κατέβασα. Αυτές οι γυναίκες που με αποδοκίμασαν μου έστειλαν μετά μήνυμα και απάντησα ότι δε χρειάζεται να απολογούνται».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα