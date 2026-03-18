Πέγκυ Σταθακοπούλου: Ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι, είχα δυσκολευτεί, το έκανα 44 ετών





Σε άλλο σημείο, η Πέγκυ Σταθακοπούλου περιέγραψε τις φοβίες της όταν γεννήθηκε η κόρη της λέγοντας: « Πρέπει να πω ότι κι εγώ τον πρώτο χρόνο, ήμουν γεμάτη φοβίες. Και είναι τόσο όμως φυσιολογικό, γιατί κρατάς στην αγκαλιά σου ένα πλάσμα που ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις τι θέλει, ποιο είναι, τι σου ζητάει κάθε φορά. Νομίζω ότι αν από την πρώτη στιγμή το αντιμετωπίσουμε σαν έναν άλλον άνθρωπο και προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, μέσα από τα πενιχρά του μέσα, το κλάμα του, την γκρίνια του, τι θέλει, νομίζω ότι αυτό θα μας συνοδεύει και μετά ».

Στην απόκτηση της κόρης της σε ηλικία 44 ετών αναφέρθηκε η Πέγκυ Σταθακοπούλου , εξηγώντας πως παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισε, η επιθυμία της να γίνει μητέρα ήταν ισχυρότερη.Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εγκυμοσύνη της, δίνοντας ένα μήνυμα στις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί και έχουν φτάσει τα 40.Συγκεκριμένα, η ηθοποιός σχολίασε για τη δική της εμπειρία: «Η αλήθεια είναι που δεν κάνει να τα λέμε αυτά, πως ήθελα τόσο πολύ ένα παιδάκι και είχα δυσκολευτεί τόσο πολύ. Το έκανα μεγάλη, 44 ετών. Δίνουμε μήνυμα στις γυναίκες ότι με επιμονή, με δύναμη, αν θέλουν να γίνουν μητέρες, μπορούν να γίνουν μητέρες. Εγώ έχω και την αντίληψη, ότι ακόμα κι αν βιολογικά δεν μπορεί κάποιος τελικά, τόσα παιδιά είναι εκεί έξω. Άλλωστε μαμά γίνεσαι από τη στιγμή που το πάρεις στην αγκαλιά σου, με το πρώτο του κλάμα, με το πρώτο του δάκρυ. Οπότε, μπορούμε να γίνουμε γονείς και πιο μεγάλοι».