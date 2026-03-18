Η αδερφή του Λαζαρίδη ξέσπασε για την Ηλιάδη: Φαίνεται το καινούριο της τραγούδι δεν ακούγεται πολύ και γι’ αυτό κάνει διαφημιστικά κόλπα
Μίλησα με τον Μπαμπίνο και μου ζήτησε να μην κάνω μήνυση και αγωγή, πρόσθεσε η Λίτσα Λαζαρίδη
Για διαφημιστικά κόλπα κάνει λόγο η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη από την πλευρά της Αγγελικής Ηλιάδη, υποστηρίζοντας πως δεν ακούγεται πολύ το νέο της τραγούδι και γι' αυτό μίλησε για κακοποίηση και απειλές 17 χρόνια μετά.
Όπως ανέφερε η Λίτσα Λαζαρίδη στο Πρωινό την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο αδερφός της δεν χτύπησε ποτέ γυναίκα και τόνισε πως παρόλο που έχει πεθάνει είναι άδικο να τον πληγώνουν με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα, δήλωσε πως επικοινώνησε με τον ανιψιό της και γιο της τραγουδίστριας, ο οποίος της ζήτησε να μην προβεί σε μήνυση και αγωγή όπως σκόπευε να κάνει.
Η αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη εξήγησε πως περνάει πολύ δύσκολα καθώς έχει χάσει και τον πατέρα της και αυτή τη στιγμή η μητέρα της έχει πάθει εγκεφαλικό, γι' αυτό και όσα ακούγονται για τον αδερφό της την επηρεάζουν ακόμη περισσότερο: «Είναι νεκρός ο αδερφός μου. Δεν θέλω ο καθένας να παίζει γύρω από τη μνήμη του. Γιατί ακόμα ο Μπάμπης ο Λαζαρίδης πουλάει. Δεν πήγαινε ποτέ μοναχή της οπουδήποτε που να μην τη συνόδευε ο αδερφός μου. Και στην τουαλέτα. Πάντα τον ήθελε κοντά της. Για να μην της ανοίξει οποιοσδήποτε την πόρτα, για να μην την ενοχλήσουν για αυτόγραφα, για να μην την ενοχλήσουν για φωτογραφίες. Δεν ήθελε τα λουλούδια να πέφτουν πάνω στο κεφάλι της. Ήθελε στα πόδια της. Γι’ αυτό και ο αδερφός μου έλεγε να πέφτουν τα λουλούδια κάτω. Κάθε της λέξη είναι μαχαιριά στην καρδιά μου. Ξέθαψα τον αδερφό μου στις 26 Δεκεμβρίου και έθαψα τον πατέρα μου στον ίδιο τάφο. Και έχω και τη μητέρα μου με εγκεφαλικό. Και συνεχίζει αυτή η γυναίκα να μας τραυματίζει. Ο Μπάμπης ήταν άρχοντας, κύριος με όλη τη σημασία της λέξης. Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, όπως βοήθησε και την ίδια και την οικογένειά της. Ο Μπάμπης ποτέ δεν χτύπησε γυναίκα. Είναι άδικο αυτό για τον αδερφό μου. Αλλά φαίνεται ότι επειδή το καινούριο της τραγούδι δεν ακούγεται πολύ, δεν υπάρχει το «κορόιδο» ο αδερφός μου που αγόραζε τα CD της. Μήπως γι’ αυτό τα διαφημιστικά κόλπα της τα κάνει για να ανεβάσει το κασέ της; Δεν θα ανέβει. Δεν υπάρχει ένας Μπάμπης Λαζαρίδης από πίσω της. Σεβόταν τη γυναίκα. Ήταν πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης και σύζυγος. Ο Μπάμπης ποτέ δεν χτύπησε την Αγγελική», είπε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, η Λίτσα Λαζαρίδη αναφέρθηκε στην επικοινωνία της με τον γιο του αδερφού της, τον οποίο έχει να δει από 3,5 ετών: «Μίλησα με τον Μπαμπίνο στο Instagram. Μου ζήτησε να μην κάνω μήνυση και αγωγή. Δεν έχω κάτι με τον Μπαμπίνο. Ίσα ίσα τον αγαπάω. Έχουμε να τον δούμε από 3,5 χρονών. Του είπα "Έλα να μάθεις κι εσύ τις δικές μας αλήθειες. Να μάθεις την αλήθεια για τον πατέρα σου". Εύχομαι ο Θεός να τον έχει καλά. Δεν του ρίχνω ευθύνες. Τώρα η μαμά μου είναι με εγκεφαλικό. Και πάλι λέω στον Μπάμπη "Έλα να δεις τη γιαγιά σου πριν φύγει. Πριν φύγει κι αυτή και πάει κοντά στον πατέρα σου". Αυτός ο άνθρωπος υπήρξε στη ζωή τους. Μην τον πληγώνουν άλλο. Πονάει. Το σώμα μπορεί να είναι νεκρό, να έχει σαπίσει, να τον έχουν φάει τα σκουλήκια, αλλά η ψυχή του ζει. Μην τον πληγώνουν άλλο», δήλωσε.
