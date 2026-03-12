Κάιλι Τζένερ: Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά» δηλώνει
Κάιλι Τζένερ: Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά» δηλώνει

«Kylie on top» (Η Kylie στην κορυφή) είναι ο τίτλος στο εξώφυλλο του περιοδικού με την Κάιλι Τζένερ να ποζάρει καπνίζοντας τσιγάρο

Κάιλι Τζένερ: Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά» δηλώνει
Άλλη μια άκρως αισθησιακή φωτογράφιση έκανε η Κάιλι Τζένερ, αυτή τη φορά για το περιοδικό Vanity Fair.

Σε ένα από τα καρέ, μάλιστα, το διάσημο μοντέλο ποζάρει τοπλες, φορώντας μόνο ένα καλσόν, ενώ είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι.

«Kylie on top» (Η Kylie στην κορυφή) είναι ο τίτλος στο εξώφυλλο του περιοδικού με την Κάιλι Τζένερ να ποζάρει καπνίζοντας τσιγάρο.

Στην συνέντευξη που συνοδεύει το άρθρο, η 28χρονη η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών και έχει σχέση με τον Τιμοτέ Σαλαμε, παραδέχεται ότι θέλει να κάνει περισσότερα παιδιά.

Η Τζένερ είναι μητέρα της Στόρμι και του Έιρ που απέκτησε με τον Τράβις Σκοτ ενώ και ο Σαλαμέ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να γίνει πατέρας.

«Στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας των 20, θέλω να επικεντρωθώ μόνο στον εαυτό μου, στις επιχειρήσεις μου, στη δουλειά μου, στα ταξίδια με τα παιδιά μου, στο να απολαμβάνω τα παιδιά μου, και μετά... θέλω να κάνω κι άλλα παιδιά...» ήταν η χαρακτηριστική δήλωση της Κάιλι Τζένερ.
