Μάρτιν Σορτ: Στη δημοσιότητα το τηλεφώνημα για την αυτοκτονία της κόρης του στην αστυνομία

911 call in tragic death of Martin Short's daughter Katherine is released https://t.co/0QDkqgTmYZ — Daily Mail (@DailyMail) February 25, 2026

Στη δημοσιότητα δόθηκε η κλήση στην αστυνομία για τον τραγικό θάνατο της κόρης του Μάρτιν Σορτ , Κάθριν, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.Η Daily Mail εξασφάλισε το τηλεφώνημα για τη 42χρονη και σε αυτό ακούγεται ένας άντρας από το Πυροσβεστικό Σώμα του Λος Άντζελες να ενημερώνει τα σωστικά συνεργεία ότι η φύση του τραύματος της Κάθριν ήταν «αυτοπροκληθέν», επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν την κόρη του ηθοποιού να έχει αυτοκτονήσει.Ο ίδιος ανέφερε ότι το άτομο που ειδοποίησε τις Αρχές βρισκόταν «με την ασθενή και δεν μπορούσε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιο» της κατοικίας στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια, ενώ εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι τα συνεργεία ανταποκρίθηκαν σε κλήση στη συγκεκριμένη διεύθυνση περίπου στις 6:41 μ.μ., αλλά αρνήθηκε να ταυτοποιήσει το εμπλεκόμενο άτομο για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η είδηση για τον θάνατο της κόρης του 75χρονου ηθοποιού επιβεβαιώθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου από εκπροσώπους του ίδιου, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ. Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμούνται για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο. Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock