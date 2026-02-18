Χάιντι Κλουμ για το φόρεμα σε σχήμα σώματος που έβαλε στα Grammy: Ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσω με αυτό
Χάιντι Κλουμ για το φόρεμα σε σχήμα σώματος που έβαλε στα Grammy: Ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσω με αυτό
Το μοντέλο εμφανίστηκε στην 68η απονομή των μουσικών βραβείων με μία εκκεντρική δημιουργία σε μπεζ απόχρωση
Λεπτομέρειες για την εμφάνισή της που συζητήθηκε έντονα στην 68η απονομή των Βραβείων Grammy έδωσε η Χάιντι Κλουμ, αποκαλύπτοντας πως δυσκολεύτηκε, περπατώντας με ένα φόρεμα σε σχήμα «σώματος», το οποίο δημιουργήθηκε με καλούπι από το κορμί της.
Το μοντέλο ανέφερε στο «People» ότι το να κινηθεί φορώντας το συγκεκριμένο μπεζ ρούχο, μία δημιουργία της Marina Hoermanseder, δεν ήταν καθόλου απλό. «Ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσω με αυτό γιατί είναι από πολύ σκληρό υλικό», είπε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για «δέρμα το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης με λάκα. Ήταν κάτι σαν πανοπλία, μπροστά και πίσω. Δεν έχει σκίσιμο, επομένως το υλικό δεν ανοίγει καθόλου. Έτσι, μπορείς να κάνεις μόνο μικρά βηματάκια. Γι' αυτό και κυκλοφορούν τόσα αστεία memes, που με δείχνουν να προσπαθώ να τρέξω στο κόκκινο χαλί».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Παρότι η κίνηση αποδείχθηκε πρόκληση, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή του ρούχου δεν της δημιούργησε πρόβλημα. «Είχε αγκράφες στο πλάι, οπότε ήταν εύκολο να το βάλω. Από μέσα φορούσα ένα εξαιρετικά σέξι πολύ στενό φόρεμα» δήλωσε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Απλώς γλιστράς από το πλάι. Ανοίγει σαν όστρακο».
Η Κλουμ αποκάλυψε επίσης, ότι η δημιουργία βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, καθώς φυλάσσεται «μέσα στο υπέροχο κουτί του, στο υπόγειο του σπιτιού της». Όπως παραδέχτηκε, το συγκεκριμένο look δεν ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής, αλλά κάτι που είχε στο μυαλό της εδώ και καιρό. «Ήθελα να το φορέσω ήδη από πέρυσι. Τότε όμως προέκυψε να βάλω ένα άλλο φόρεμα και άλλαξα γνώμη την τελευταία στιγμή. Έτσι, αυτό περίμενε έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς πίστευα πως είναι ένα αυθεντικό φόρεμα για τα Grammy, όπου ο κόσμος εκφράζεται περισσότερο σε ό,τι αφορά τη μόδα», ανέφερε.
Μιλώντας για τη Marina Hoermanseder, η Χάιντι Κλουμ δήλωσε ότι τη θαυμάζει βαθιά, χαρακτηρίζοντάς τη «μια πραγματική καλλιτέχνιδα, που οδηγεί τα φορέματα που μοιάζουν με γλυπτά στο απόλυτο επίπεδο». Στάθηκε, μάλιστα, στην αξία της δουλειάς που κρύβεται πίσω από τέτοιες δημιουργίες: «Εκτιμώ την τέχνη που κρύβεται πίσω από μια τέτοια δημιουργία», λέγοντας παράλληλα πως νιώθει τυχερή που έχει πρόσβαση σε τέτοιου τύπου σχέδια.
Φωτογραφίες: AP
Το μοντέλο ανέφερε στο «People» ότι το να κινηθεί φορώντας το συγκεκριμένο μπεζ ρούχο, μία δημιουργία της Marina Hoermanseder, δεν ήταν καθόλου απλό. «Ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσω με αυτό γιατί είναι από πολύ σκληρό υλικό», είπε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για «δέρμα το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης με λάκα. Ήταν κάτι σαν πανοπλία, μπροστά και πίσω. Δεν έχει σκίσιμο, επομένως το υλικό δεν ανοίγει καθόλου. Έτσι, μπορείς να κάνεις μόνο μικρά βηματάκια. Γι' αυτό και κυκλοφορούν τόσα αστεία memes, που με δείχνουν να προσπαθώ να τρέξω στο κόκκινο χαλί».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Παρότι η κίνηση αποδείχθηκε πρόκληση, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή του ρούχου δεν της δημιούργησε πρόβλημα. «Είχε αγκράφες στο πλάι, οπότε ήταν εύκολο να το βάλω. Από μέσα φορούσα ένα εξαιρετικά σέξι πολύ στενό φόρεμα» δήλωσε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Απλώς γλιστράς από το πλάι. Ανοίγει σαν όστρακο».
Η Κλουμ αποκάλυψε επίσης, ότι η δημιουργία βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, καθώς φυλάσσεται «μέσα στο υπέροχο κουτί του, στο υπόγειο του σπιτιού της». Όπως παραδέχτηκε, το συγκεκριμένο look δεν ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής, αλλά κάτι που είχε στο μυαλό της εδώ και καιρό. «Ήθελα να το φορέσω ήδη από πέρυσι. Τότε όμως προέκυψε να βάλω ένα άλλο φόρεμα και άλλαξα γνώμη την τελευταία στιγμή. Έτσι, αυτό περίμενε έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς πίστευα πως είναι ένα αυθεντικό φόρεμα για τα Grammy, όπου ο κόσμος εκφράζεται περισσότερο σε ό,τι αφορά τη μόδα», ανέφερε.
Μιλώντας για τη Marina Hoermanseder, η Χάιντι Κλουμ δήλωσε ότι τη θαυμάζει βαθιά, χαρακτηρίζοντάς τη «μια πραγματική καλλιτέχνιδα, που οδηγεί τα φορέματα που μοιάζουν με γλυπτά στο απόλυτο επίπεδο». Στάθηκε, μάλιστα, στην αξία της δουλειάς που κρύβεται πίσω από τέτοιες δημιουργίες: «Εκτιμώ την τέχνη που κρύβεται πίσω από μια τέτοια δημιουργία», λέγοντας παράλληλα πως νιώθει τυχερή που έχει πρόσβαση σε τέτοιου τύπου σχέδια.
Φωτογραφίες: AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα