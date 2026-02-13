Ο Τζέιμς Κάμερον αποθεώνει το Hamnet της Κλόε Ζάο: Πλάνταξα και τις δύο φορές που το είδα
Ο Τζέιμς Κάμερον αποθεώνει το Hamnet της Κλόε Ζάο: Πλάνταξα και τις δύο φορές που το είδα

Μετά τον Τέρενς Μάλικ και ο Τζέιμς Κάμερον εξέφρασε τον θαυμασμό του για το νέο φιλμ της σκηνοθέτριας

Ο Τζέιμς Κάμερον αποθεώνει το Hamnet της Κλόε Ζάο: Πλάνταξα και τις δύο φορές που το είδα
Μετά τον Τέρενς Μάλικ, ένας ακόμη σπουδαίος δημιουργός προστίθεται στους ένθερμους υποστηρικτές του «Hamnet». Ο λόγος για τον Τζέιμς Κάμερον, οποίος φαίνεται πως έχει γοητευτεί από το νέο έργο της Κλόε Ζάο.

Σε πρόσφατη εκδήλωση στη Σάντα Μόνικα, ο σκηνοθέτης πήρε ο ίδιος συνέντευξη από τη δημιουργό, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι παρακολούθησε δύο φορές το φιλμ το οποίο τον συγκίνησε βαθύτατα.

«Πλάνταξα και τις δύο φορές που την παρακολούθησα, σε πολλά σημεία της ταινίας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος στη Ζάο, πρόσθεσε: «Η υπερδύναμή σου είναι η ενσυναίσθηση. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος σαν εσένα στο Χόλιγουντ;».

Η στήριξη του Κάμερον έρχεται σε συνέχεια της αποκάλυψης ότι ο Τέρενς Μάλικ απέστειλε προσωπική επιστολή στη Zάο στην οποία χαρακτήρισε το «Hamnet», «μεγαλειώδες έργο».

Στη λίστα των δημιουργών που δηλώνουν εντυπωσιασμένοι περιλαμβάνονται επίσης ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο οποίος ανέφερε ότι η ταινία λειτούργησε «θεραπευτικά» γι΄αυτόν και ο Ντενίς Βιλενέβ, που παραδέχτηκε πως την έχει ήδη παρακολουθήσει δύο φορές. Παράλληλα, ο Χιντέο Κοτζίμα σημείωσε ότι το «Hamnet» διαθέτει τη δύναμη «να επαναπροσδιορίσει την τέχνη του κινηματογράφου».

Το φιλμ έχει λάβει οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α' Γυναικείου Ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ.

Στην κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Μάγκι Ο'Φάρελ, η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις ξετυλίγει το νήμα του έρωτα και της απώλειας που ενέπνευσαν τον Σαίξπηρ να γράψει το εμβληματικό του αριστούργημα, τον «'Αμλετ». Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Πολ Μέσκαλ, Τζον 'Αλγουιν, Έμιλι Γουάτσον και Ντέιβιντ Γουίλμοτ.
