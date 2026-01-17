Χέιλι Μπίμπερ: Το φιλί με τον Τζάστιν πριν από δέκα χρόνια, δείτε φωτογραφία
Χέιλι Μπίμπερ: Το φιλί με τον Τζάστιν πριν από δέκα χρόνια, δείτε φωτογραφία
Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε εικόνες που είχε τραβήξει πριν από μία δεκαετία
Μία κοινή φωτογραφία της με τον Τζάστιν Μπίμπερ που τραβήχτηκε πριν από δέκα χρόνια, δημοσίευσε η Χέιλι, στην οποία το ζευγάρι εμφανίζεται να φιλιέται στο στόμα.
Το μοντέλο συμμετείχε στο viral trend του 2016 στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη δεκαετία που πέρασε. Ανάμεσά τους ξεχώρισε μια τρυφερή εικόνα με τον σύζυγό της. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, η Χέιλι και ο τραγουδιστής φιλιούνται μπροστά σε ένα ηλιοβασίλεμα με φόντο την παραλία, κρατώντας ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με τη φράση: «Έπρεπε απλώς να ήσουν εκεί».
Δείτε την ανάρτησή της
Το 2016 αποτέλεσε κομβική χρονιά στη σχέση του ζευγαριού, η οποία ξεκίνησε το 2009, όταν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά σε εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Today Show. Οι φήμες για ειδύλλιο άρχισαν το 2014. Σε συνέντευξή του στο GQ το 2016, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει ότι δίσταζε να δεσμευτεί αποκλειστικά, λέγοντας: «Κι αν η Χέιλι καταλήξει να είναι το κορίτσι που θα παντρευτώ; Αν βιαστώ σε κάτι και την πληγώσω, τότε αυτό θα μείνει για πάντα. Δεν θέλω απλώς να την πληγώσω».
Από την πλευρά της, η Χέιλι είχε δηλώσει στο E! News ότι «δεν είμαστε αποκλειστικό ζευγάρι. Εκείνος πρόκειται να κάνει περιοδεία. Δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό γιατί είναι κάτι μεταξύ μας».
Λίγο μετά, το ζευγάρι χώρισε με «πολύ δραματικό τρόπο», όπως είχε πει η ίδια. Σε συνέντευξή της στη Vogue, είχε αναφέρει: «Συνέβησαν αρνητικά πράγματα που ακόμη χρειάζεται να συζητήσουμε και να ξεπεράσουμε. Το “έσβησε” δεν θα ήταν η σωστή λέξη, ήταν περισσότερο σαν ένα δραματικό διάλειμμα. Υπήρχε μια περίοδος που αν έμπαινα σε ένα δωμάτιο, εκείνος έβγαινε».
Ωστόσο, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν το 2018. Ο Τζάστιν Μπίμπερ της έκανε πρόταση γάμου τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς και παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο του 2024 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ.
Στη δημοσίευσή της, η Χέιλι περιλαμβάνει επίσης παλιές φωτογραφίες με φίλες της από τον χώρο του μόντελινγκ, όπως η Μπέλα Χαντίντ, η Κένταλ Τζένερ και η Κάιλι Τζένερ, καθώς και διάφορες selfies, ανάμεσά τους και ένα με ροζ μαλλιά.
Το μοντέλο συμμετείχε στο viral trend του 2016 στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη δεκαετία που πέρασε. Ανάμεσά τους ξεχώρισε μια τρυφερή εικόνα με τον σύζυγό της. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, η Χέιλι και ο τραγουδιστής φιλιούνται μπροστά σε ένα ηλιοβασίλεμα με φόντο την παραλία, κρατώντας ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με τη φράση: «Έπρεπε απλώς να ήσουν εκεί».
Δείτε την ανάρτησή της
Το 2016 αποτέλεσε κομβική χρονιά στη σχέση του ζευγαριού, η οποία ξεκίνησε το 2009, όταν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά σε εμφάνιση του Τζάστιν Μπίμπερ στο Today Show. Οι φήμες για ειδύλλιο άρχισαν το 2014. Σε συνέντευξή του στο GQ το 2016, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει ότι δίσταζε να δεσμευτεί αποκλειστικά, λέγοντας: «Κι αν η Χέιλι καταλήξει να είναι το κορίτσι που θα παντρευτώ; Αν βιαστώ σε κάτι και την πληγώσω, τότε αυτό θα μείνει για πάντα. Δεν θέλω απλώς να την πληγώσω».
Από την πλευρά της, η Χέιλι είχε δηλώσει στο E! News ότι «δεν είμαστε αποκλειστικό ζευγάρι. Εκείνος πρόκειται να κάνει περιοδεία. Δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό γιατί είναι κάτι μεταξύ μας».
Λίγο μετά, το ζευγάρι χώρισε με «πολύ δραματικό τρόπο», όπως είχε πει η ίδια. Σε συνέντευξή της στη Vogue, είχε αναφέρει: «Συνέβησαν αρνητικά πράγματα που ακόμη χρειάζεται να συζητήσουμε και να ξεπεράσουμε. Το “έσβησε” δεν θα ήταν η σωστή λέξη, ήταν περισσότερο σαν ένα δραματικό διάλειμμα. Υπήρχε μια περίοδος που αν έμπαινα σε ένα δωμάτιο, εκείνος έβγαινε».
Ωστόσο, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν το 2018. Ο Τζάστιν Μπίμπερ της έκανε πρόταση γάμου τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς και παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο του 2024 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ.
Στη δημοσίευσή της, η Χέιλι περιλαμβάνει επίσης παλιές φωτογραφίες με φίλες της από τον χώρο του μόντελινγκ, όπως η Μπέλα Χαντίντ, η Κένταλ Τζένερ και η Κάιλι Τζένερ, καθώς και διάφορες selfies, ανάμεσά τους και ένα με ροζ μαλλιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα