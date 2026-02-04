Eurovision 2026: Πρώτη η Ελλάδα στο Youtube, το «Ferto» του Akyla ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια σε προβολές

Ο τραγουδιστής ανέβασε τη χώρα στην κορυφή, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί εάν θα την εκπροσωπήσει και πριν ακόμη ανακοινωθούν όλα τα κομμάτια του διαγωνισμού