Δακρυσμένος ο Γιώργος Λασκαρίδης μετά τη γέννηση του γιου του: Είναι το πιο όμορφο "τέλος" και η πιο γλυκιά "αρχή"
Δακρυσμένος ο Γιώργος Λασκαρίδης μετά τη γέννηση του γιου του: Είναι το πιο όμορφο "τέλος" και η πιο γλυκιά "αρχή"
Ο πρώην παίκτης του MasterChef μίλησε για τις πρώτες ώρες με το μωρό στο σπίτι του και αποθέωσε τη σύντροφό του
Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε ο Γιώργος Λασκαρίδης σε βίντεο που ανέβασε στα social media του για τη γέννηση του γιου του, δηλώνοντας πως πρόκειται για το πιο όμορφο "τέλος" και την πιο γλυκιά "αρχή" της ζωής του.
Ο πρώην παίκτης του MasterChef, ο οποίος τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε πως η σύντροφός του γέννησε, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου κλαίει κοιτώντας την κάμερα του κινητού του. Στη λεζάντα της ανάρτησής του μίλησε για τις πρώτες ώρες με το παιδί του στο σπίτι, αποθεώνοντας τη σύντροφό του για όσα άντεξε στη γέννα.
Ο Γιώργος Λασκαρίδης έγραψε αναλυτικά: «36 ώρες χωρίς ύπνο… 04:00 το χάραμα…Επιστροφή στο σπίτι. Στο πίσω κάθισμα, η γυναίκα μου και ο γιος μας. Τις τελευταίες 40 ώρες, είδα τη γυναίκα της ζωής μου να μεταμορφώνεται σε ηρωίδα. Την είδα να αντέχει πόνους που δεν περιγράφονται, για πάνω από 20 ώρες μόνοι μας στο σπίτι, και άλλες τόσες στο νοσοκομείο. Την είδα να “σπάει” και να ξαναγεννιέται μέχρι να φέρει το θαύμα στα χέρια μας. Δεν υπήρξε “επόμενο πρωί” για μένα, γιατί δεν έκλεισα μάτι. Υπήρξε μόνο μια στιγμή, στο μισοσκόταδο του δωματίου, που τους κοίταξα και οι δύο μαζί. Εκείνη να αναρρώνει κι εκείνος να ανασαίνει πάνω της. Και τότε, όλα μέσα μου ησύχασαν. Κατάλαβα ότι από σήμερα, το “εγώ” μου δεν μένει πια εδώ. Τα τραύματά μου, οι φόβοι μου, οι μικρότητες της καθημερινότητας… όλα μπαίνουν στην άκρη. Υπάρχει ένας νέος σκοπός, να είμαι ο βράχος για τη γυναίκα που έκανε το αδύνατο, δυνατό. Και ο φύλακας άγγελος για το πλάσμα που είναι πλέον ολόκληρος ο κόσμος μου. Είναι το πιο όμορφο “τέλος” και η πιο γλυκιά “αρχή” που έζησα ποτέ. Θα τα ξαναέδινα όλα, για να ξαναδώ αυτό το πρώτο φως της ημέρας μαζί τους. Καλώς ήρθες, γιε μου».
Δείτε το βίντεο
Στην ανακοίνωση για τη γέννηση του παιδιού του, ο Γιώργος Λασκαρίδης έγραψε: «Είναι εδώ. Γνωρίστε τον όμορφο γιο μας: Manu. Μετά από μήνες μεταφοράς του σε διαφορετικές χώρες, αποφασίζοντας επιτέλους να μετακομίσει στην Ολλανδία για τη γέννησή του. Ο Manu γεννήθηκε μετά από μακρά εργασία στις 21:50 στις 23 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ. Γεννήθηκε με το τραγούδι “Burn Away” και ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας. Νιώθω σαν να ήταν πάντα μαζί μας και οι καρδιές μας ξεχειλίζουν. Αισθανόμαστε τιμή που είμαστε οι γονείς του. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτή την περιπέτεια που λέγεται ζωή μαζί σου μικρέ Manu. Το νομαδικό μωρό μας, Manuel Ferdinand Laskaridis».
Δείτε την ανάρτηση
Ο πρώην παίκτης του MasterChef, ο οποίος τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε πως η σύντροφός του γέννησε, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου κλαίει κοιτώντας την κάμερα του κινητού του. Στη λεζάντα της ανάρτησής του μίλησε για τις πρώτες ώρες με το παιδί του στο σπίτι, αποθεώνοντας τη σύντροφό του για όσα άντεξε στη γέννα.
Ο Γιώργος Λασκαρίδης έγραψε αναλυτικά: «36 ώρες χωρίς ύπνο… 04:00 το χάραμα…Επιστροφή στο σπίτι. Στο πίσω κάθισμα, η γυναίκα μου και ο γιος μας. Τις τελευταίες 40 ώρες, είδα τη γυναίκα της ζωής μου να μεταμορφώνεται σε ηρωίδα. Την είδα να αντέχει πόνους που δεν περιγράφονται, για πάνω από 20 ώρες μόνοι μας στο σπίτι, και άλλες τόσες στο νοσοκομείο. Την είδα να “σπάει” και να ξαναγεννιέται μέχρι να φέρει το θαύμα στα χέρια μας. Δεν υπήρξε “επόμενο πρωί” για μένα, γιατί δεν έκλεισα μάτι. Υπήρξε μόνο μια στιγμή, στο μισοσκόταδο του δωματίου, που τους κοίταξα και οι δύο μαζί. Εκείνη να αναρρώνει κι εκείνος να ανασαίνει πάνω της. Και τότε, όλα μέσα μου ησύχασαν. Κατάλαβα ότι από σήμερα, το “εγώ” μου δεν μένει πια εδώ. Τα τραύματά μου, οι φόβοι μου, οι μικρότητες της καθημερινότητας… όλα μπαίνουν στην άκρη. Υπάρχει ένας νέος σκοπός, να είμαι ο βράχος για τη γυναίκα που έκανε το αδύνατο, δυνατό. Και ο φύλακας άγγελος για το πλάσμα που είναι πλέον ολόκληρος ο κόσμος μου. Είναι το πιο όμορφο “τέλος” και η πιο γλυκιά “αρχή” που έζησα ποτέ. Θα τα ξαναέδινα όλα, για να ξαναδώ αυτό το πρώτο φως της ημέρας μαζί τους. Καλώς ήρθες, γιε μου».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στην ανακοίνωση για τη γέννηση του παιδιού του, ο Γιώργος Λασκαρίδης έγραψε: «Είναι εδώ. Γνωρίστε τον όμορφο γιο μας: Manu. Μετά από μήνες μεταφοράς του σε διαφορετικές χώρες, αποφασίζοντας επιτέλους να μετακομίσει στην Ολλανδία για τη γέννησή του. Ο Manu γεννήθηκε μετά από μακρά εργασία στις 21:50 στις 23 Ιανουαρίου στο Άμστερνταμ. Γεννήθηκε με το τραγούδι “Burn Away” και ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής μας. Νιώθω σαν να ήταν πάντα μαζί μας και οι καρδιές μας ξεχειλίζουν. Αισθανόμαστε τιμή που είμαστε οι γονείς του. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτή την περιπέτεια που λέγεται ζωή μαζί σου μικρέ Manu. Το νομαδικό μωρό μας, Manuel Ferdinand Laskaridis».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα