Η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η ηθοποιός
Έχοντας αναπολήσει το ταξίδι που έκανε στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικά στιγμιότυπα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη γαλλική πρωτεύουσα, η ηθοποιός πόζαρε μπροστά σε εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης, όπως ο Πύργος του Άιφελ, η Παναγία των Παρισίων και ο Σηκουάνας. «Πριν έναν μήνα ακριβώς», σχολίασε η Μαρία Σολωμού στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
