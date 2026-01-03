Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στο Παρίσι, δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στη Γαλλία
Ένα ταξίδι στο Παρίσι πραγματοποίησε πρόσφατα η Μαρία Σολωμού, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ηθοποιός απαθανάτισε σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας και πόζαρε στους δρόμους της, ενώ μέσα από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έδωσε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μια γεύση από το ταξίδι της. «Στο Παρίσι», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.
Το φωτογραφικό άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού
