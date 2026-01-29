Ντόρα Μακρυγιάννη για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Πάνου Νάτση: Τα πάντα με σένα μοιάζουν σαν χθες
Ντόρα Μακρυγιάννη για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Πάνου Νάτση: Τα πάντα με σένα μοιάζουν σαν χθες

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στην τηλεοπτική σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα» το 2018

Ντόρα Μακρυγιάννη για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Πάνου Νάτση: Τα πάντα με σένα μοιάζουν σαν χθες
Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, από τον θάνατο του Πάνου Νάτση και η Ντόρα Μακρυγιάννη προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον τιμήσει. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το 2022 στα 31 του χρόνια, σε τροχαίο ατύχημα, ενώ επέβαινε στη μηχανή του.

Η συμπρωταγωνίστριά του Πάνου Νάτση στη σειρά «Γυναίκα χωρίς όνομα» στην οποία οι δυο τους είχαν υποδυθεί το ζευγάρι, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και εξομολογήθηκε ότι όσα πέρασαν μαζί εξακολουθούν να είναι χαραγμένα στη μνήμη της.

«Όσα χρόνια και αν περάσουν, τα πάντα με σένα θα μοιάζουν σαν χθες. Όσο οι άνθρωποι δεν λησμονιούνται, δεν “πεθαίνουν” ποτέ», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Η ανάρτηση της Ντόρας Μακρυγιάννη

Ντόρα Μακρυγιάννη για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Πάνου Νάτση: Τα πάντα με σένα μοιάζουν σαν χθες

