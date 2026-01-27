Ηλίας Κόζας για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Το κομμάτι μας μιλάει για τη δυσανεξία στην ηλιθιότητα και την τοξικότητα
Ηλίας Κόζας για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Το κομμάτι μας μιλάει για τη δυσανεξία στην ηλιθιότητα και την τοξικότητα
Ο τραγουδιστής εξήγησε επίσης γιατί οι Koza Mostra θέλουν να βρεθούν ξανά στη σκηνή του διαγωνισμού τραγουδιού
Το μήνυμα πίσω από το τραγούδι «Bulletproof» με το οποίο οι Koza Mostra βρέθηκαν ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision παρουσίασε ο Ηλίας Κόζας. Όπως είπε ο τραγουδιστής, που δεκατρία χρόνια μετά την κατάκτηση της έκτης θέσης φιλοδοξεί να συμμετάσχει και πάλι στον διαγωνισμό τραγουδιού, το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει για τη δυσανεξία στην ηλιθιότητα και την τοξικότητα.
«Αλεξίσφαιρο μεταφράζεται, αλλά δυσανεξία θα το μεταφράσω σήμερα εγώ. Δυσανεξία στην ηλιθιότητα, στην τοξικότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Κόζας στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά στην επιθυμία του συγκροτήματος να βρεθεί και πάλι στη σκηνή της Eurovision, ο Ηλίας Κόζας εξήγησε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο τηλεοπτικό γεγονός. «Έχουμε κάτι να πούμε, θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα με τη μουσική μας. Θεωρώ ότι η πιο απλή απάντηση είναι ''γιατί όχι;''. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για κάτι τεράστιο, για ένα πολύ όμορφο τηλεοπτικό γεγονός. Οι καλλιτέχνες θέλουμε υπό τέτοιες συνθήκες να δείχνουμε τη δουλειά μας».
Θυμούμενος την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2013, ο Ηλίας Κόζας μοιράστηκε: «Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν εξαιρετική η παρέα καταρχάς και πιστεύω ότι δύσκολα θα το ζήσει κάποιος, όπως το ζήσαμε εμείς, γιατί είναι άλλο να είσαι παρέα».
Δείτε το βίντεο
«Αλεξίσφαιρο μεταφράζεται, αλλά δυσανεξία θα το μεταφράσω σήμερα εγώ. Δυσανεξία στην ηλιθιότητα, στην τοξικότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Κόζας στην εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου.
Όσον αφορά στην επιθυμία του συγκροτήματος να βρεθεί και πάλι στη σκηνή της Eurovision, ο Ηλίας Κόζας εξήγησε ότι πρόκειται για ένα τεράστιο τηλεοπτικό γεγονός. «Έχουμε κάτι να πούμε, θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα με τη μουσική μας. Θεωρώ ότι η πιο απλή απάντηση είναι ''γιατί όχι;''. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για κάτι τεράστιο, για ένα πολύ όμορφο τηλεοπτικό γεγονός. Οι καλλιτέχνες θέλουμε υπό τέτοιες συνθήκες να δείχνουμε τη δουλειά μας».
Θυμούμενος την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2013, ο Ηλίας Κόζας μοιράστηκε: «Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν εξαιρετική η παρέα καταρχάς και πιστεύω ότι δύσκολα θα το ζήσει κάποιος, όπως το ζήσαμε εμείς, γιατί είναι άλλο να είσαι παρέα».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα