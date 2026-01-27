Niya: Δήλωσα συμμετοχή στον ελληνικό τελικό της Eurovision γιατί είμαι πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα
Το πρώτο πράγμα που λέω στον κόσμο είναι ότι είμαι από την Ελλάδα, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για τη συμμετοχή της στην Eurovision μίλησε η Niya, η οποία προκρίθηκε στο ελληνικό τελικό με το τραγούδι «Slipping Away».
Η τραγουδίστρια, η οποία θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, και εξήγησε πώς ενώ μένει στο Τέξας, αποφάσισε να στείλει το τραγούδι της.
Η Niya δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στην Αμερική πολλοί αγαπάμε την Eurovision, είναι πολύ δημοφιλής. Οπότε αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή. Έχω την ελληνική υπηκοότητα, έχω τον μπαμπά μου. Τραγουδάω από παιδί, από δύο χρονών. Έχουμε πάει παντού, ζήσαμε και στο Ντουμπάι και στην Αθήνα. Ο μπαμπάς μου δουλεύει στα οικονομικά, οπότε είχαμε την άνεση να μετακινούμαστε, αλλά πάντα τραγουδούσα. Ήταν ο λόγος που ήμουν πάντα χαρούμενη και αισθανόμουν άνετα. Δήλωσα συμμετοχή γιατί είμαι πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Το πρώτο πράγμα που λέω στον κόσμο είναι ότι είμαι από την Ελλάδα. Όταν η φίλη μου έμαθε ότι γράφω τραγούδι, μου είπε ότι έρχεται η Eurovision και μου είπε να συμμετάσχω. Ήταν δύσκολη η μετακόμιση από την Αθήνα στο Τέξας, αλλά έχουν κοινές αξίες με εμάς».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ποιο είναι το κανονικό της όνομα: «Το πραγματικό μου όνομα είναι Ιφιγένεια, από τη γιαγιά μου. Έχω ένα πολύ παραδοσιακό όνομα. Η γιαγιά μου ήταν από την Πάτρα. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα το 2005. Είμαι 20 χρονών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Η όλη εμπειρία είναι φανταστική. Καταλαβαίνω τα ελληνικά, απλά τα μαθαίνω ξανά. Μιλούσα ελληνικά όταν ήμουν πολύ μικρή που ζούσα εδώ. Η γιαγιά μου δεν είναι πια μαζί μας, αλλά ήταν πολύ δυνατή γυναίκα. Μαγειρεύαμε πολύ μαζί, μακαρόνια με κιμά που είναι το αγαπημένο μου. Και πάντα, παρά την επιθυμία των γονιών μου, μου έδινε γλυκά. Ήταν η καλύτερη. Μου λείπει πολύ, θα ήταν περήφανη που είμαι εδώ».
Το τραγούδι της Niya για την Eurovision
Το τραγούδι της Niya για την Eurovision
