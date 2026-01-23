Πάρις Χίλτον για το sex tape που είχε διαρρεύσει: Ο κόσμος το αποκάλεσε σκάνδαλο, αλλά ήταν κακοποίηση

Καπιτώλιο την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου συνοδευόμενη από τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές και τη βουλευτή Λόρελ Λι σχετικά με τη νομοθεσία DEFIANCE Act που εγκρίθηκε από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία θα επιτρέπει στα θύματα σεξουαλικά περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη να κινούνται νομικά εναντίον όσων το δημιουργούν, το διανέμουν ή το ζητούν με σκοπό τη διανομή του και θυμήθηκε ξανά την επώδυνη αυτή περίοδο της ζωής της.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπήρχαν τότε νόμοι για να με προστατεύσουν. Δεν υπήρχαν καν λέξεις για να περιγράψουν αυτό που μου είχε συμβεί. Το ίντερνετ ήταν ακόμη καινούριο, όπως και η σκληρότητα που το συνόδευε».

♬ original sound - ParisHilton @parishilton When I was 19, a private video of me was shared without my consent — and there were no laws to protect me. What people called a “scandal” was actually abuse, and it’s something survivors are still facing today. That’s why today, I spoke on Capitol Hill with @Alexandria Ocasio-Cortez and #LaurelLee about the DEFIANCE Act 🏛️🩷 This bipartisan bill strengthens legal protections for survivors of AI-generated explicit deepfakes giving people real options to fight back and seek justice when intimate images are shared without consent. Proud to use my voice on this issue and stand up for women and girls everywhere 💗 #DEFIANCEAct

Η ίδια στη συνέχεια εξήγησε πως ποτέ δεν αντιλήφθηκε κανείς την ντροπή και την ταπείνωση που ένιωσε: «Με αποκάλεσαν με ονόματα. Γέλασαν και με έκαναν αντικείμενο χλευασμού. Πούλησαν τον πόνο μου για κλικ και μετά μου είπαν να σωπάσω, να προχωρήσω, ακόμη και να είμαι ευγνώμων για την προσοχή. Δεν με είδαν ως μια νεαρή γυναίκα που είχε εκμεταλλευτεί. Δεν είδαν τον πανικό που ένιωθα, την ταπείνωση ή τη ντροπή. Κανείς δεν με ρώτησε τι έχασα».

Η Πάρις Χίλτον τόνισε, παράλληλα, πως δεν έλαβε ποτέ κανένα οικονομικό όφελος από το βίντεο, ενώ δώρισε σε φιλανθρωπίες τον διακανονισμό ύψους 400.000 δολαρίων που έλαβε από τον πρώην σύντροφό της Ρικ Σόλομον που είχε διαρρεύσει τότε την ταινία.

Έπειτα, ανέφερε: «Εγώ είχα τη δυνατότητα να ξαναδιεκδικήσω την ιστορία μου, αλλά τόσοι άλλοι δεν την έχουν. Και αυτό που έμαθα είναι ότι όταν παραβιάζεται η εικόνα σου, δεν εξαφανίζεται, ζει μέσα σου — αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τη δύναμή σου. Το να λέω την αλήθεια με βοήθησε να επουλωθώ και είμαι πολύ περήφανη που σήμερα στέκομαι εδώ χωρίς ντροπή» και στο τέλος της ομιλίας της η Πάρις Χίλτον δήλωσε:

«Είμαι η Πάρις Χίλτον — μια γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, επιζήσασα — και αυτό που μου έγινε ήταν λάθος. Και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια για να προστατεύσω κάθε γυναίκα, κάθε κορίτσι, κάθε επιζήσαντα, τώρα και στο μέλλον».

Paris: The Memoir» που κυκλοφόρησε το 2024, θ