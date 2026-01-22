Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Η Βανέσα Γουίλιαμς κρατούσε μυστική τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα 10 της, επειδή ο πατέρας της δεν θα μπορούσε να το αντέξει
Η Βανέσα Γουίλιαμς κρατούσε μυστική τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα 10 της, επειδή ο πατέρας της δεν θα μπορούσε να το αντέξει
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε την τραυματική εμπειρία της μέσα από το βιβλίο της «You Have No Idea»
Στη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη σε ηλικία 10 ετών, την οποία κράτησε μυστική για δεκαετίες φοβούμενη ότι ο πατέρας της δεν θα μπορούσε να το αντέξει, αναφέρθηκε η Βανέσα Γουίλιαμς.
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή ως πρώτη μαύρη Μις Αμερική το 1983 αποκάλυψε για πρώτη φορά την τραυματική της εμπειρία, το 2012, στο βιβλίο της «You Have No Idea», έξι χρόνια μετά τον θάνατό του πατέρα της. Μέσω αυτού εξομολογήθηκε, ότι όταν ήταν 10 ετών, μια 18χρονη κοπέλα την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια διακοπών στην Καλιφόρνια με φίλους της οικογένειας.
Αναφερόμενη στη σιωπή της, είπε πρόσφατα στο Great Company podcast: «Ήταν μια διαφορετική εποχή. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι επίσης κάπως λυπηρό όταν συνειδητοποιείς ότι συνέβη σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ήταν συγκλονιστικό. Και ως γονέας δεν το ανέφερα καν μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου. Όταν γράψαμε το βιβλίο μαζί, η μητέρα μου είπε, "ο πατέρας σου δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ως πατέρας θέλεις να είσαι προστάτης"».
Για τη φύση της κακοποίησης, δήλωσε: «Δεν είχα ιδέα τι ήταν, αλλά ήξερα ότι ένιωθα καλά. Ήξερα ότι ένιωθα καλά, αλλά ήταν κάτι που δεν έπρεπε να συμβαίνει» και προσέθεσε: «Επειδή νιώθεις καλά, σκέφτεσαι "εντάξει, είναι φυσιολογικό"; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό για ένα 10χρονο».
Η Γουίλιαμς τόνισε επίσης, τις μακροχρόνιες συνέπειες της κακοποίησης: «Με έκανε σεξουαλικά πιο περιπετειώδη και πιο περίεργη σε ηλικία μικρότερη από ό,τι θα έπρεπε», και εξήγησε: «Αν αυτό δεν είχε συμβεί στη ζωή μου και είχα την ευκαιρία να έχω μια φυσιολογική σχέση με έναν παιδί στα 16 ή σε κάποια άλλη ηλικία, δεν θα υπήρχε αυτή η ντροπή που με καταδίωκε πάντα».
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή ως πρώτη μαύρη Μις Αμερική το 1983 αποκάλυψε για πρώτη φορά την τραυματική της εμπειρία, το 2012, στο βιβλίο της «You Have No Idea», έξι χρόνια μετά τον θάνατό του πατέρα της. Μέσω αυτού εξομολογήθηκε, ότι όταν ήταν 10 ετών, μια 18χρονη κοπέλα την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια διακοπών στην Καλιφόρνια με φίλους της οικογένειας.
Αναφερόμενη στη σιωπή της, είπε πρόσφατα στο Great Company podcast: «Ήταν μια διαφορετική εποχή. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι επίσης κάπως λυπηρό όταν συνειδητοποιείς ότι συνέβη σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ήταν συγκλονιστικό. Και ως γονέας δεν το ανέφερα καν μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου. Όταν γράψαμε το βιβλίο μαζί, η μητέρα μου είπε, "ο πατέρας σου δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ως πατέρας θέλεις να είσαι προστάτης"».
Η ίδια περιέγραψε πώς έφτασε στο σπίτι της μετά το περιστατικό: «Θυμάμαι όταν συνέβη, έβγαινα από το αεροπλάνο γιατί είχε γίνει στην Καλιφόρνια, ήμουν με μια φίλη σε ταξίδι με φίλους της οικογένειας. Γύρισα και ο θείος μου είχε μόλις πεθάνει και θυμάμαι ότι ο πατέρας μου ήταν χλωμός, παγωμένος, και ήξερα ότι κάτι είχε πάει λάθος. Δεν υπήρχε καν στιγμή να πω "συμβαίνει αυτό και νιώθω άβολα". Αυτό ήταν η πραγματικότητα και το έθαψα».
Vanessa Williams hid her sexual abuse ordeal for decades because she knew her dad 'could not have handled it' and only revealed she'd been molested at 10 years old after he'd died https://t.co/iO4oKseOZs— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 22, 2026
Για τη φύση της κακοποίησης, δήλωσε: «Δεν είχα ιδέα τι ήταν, αλλά ήξερα ότι ένιωθα καλά. Ήξερα ότι ένιωθα καλά, αλλά ήταν κάτι που δεν έπρεπε να συμβαίνει» και προσέθεσε: «Επειδή νιώθεις καλά, σκέφτεσαι "εντάξει, είναι φυσιολογικό"; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό για ένα 10χρονο».
Η Γουίλιαμς τόνισε επίσης, τις μακροχρόνιες συνέπειες της κακοποίησης: «Με έκανε σεξουαλικά πιο περιπετειώδη και πιο περίεργη σε ηλικία μικρότερη από ό,τι θα έπρεπε», και εξήγησε: «Αν αυτό δεν είχε συμβεί στη ζωή μου και είχα την ευκαιρία να έχω μια φυσιολογική σχέση με έναν παιδί στα 16 ή σε κάποια άλλη ηλικία, δεν θα υπήρχε αυτή η ντροπή που με καταδίωκε πάντα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα