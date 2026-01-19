Ο Μπεν Άφλεκ μοιράστηκε μία άγνωστη ιστορία από τα γυρίσματα της ταινίας Αρμαγεδδών
Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε πρωταγωνιστήσει στο φιλμ του Μάικλ Μπέι στο πλευρό του Μπρους Γουίλις
Ο Μπεν Άφλεκ δεν άφησε ένα σοβαρό επεισόδιο τροφικής δηλητηρίασης να τον εμποδίσει από το να γυρίσει μία από τις πιο διάσημες σκηνές της ταινίας Αρμαγεδδών.
Σε σκηνοθεσία Μάικλ Μπέι, η ταινία του 1998 ακολουθεί τον γεωτρυπανιστή Χάρι Στάμπερ (Μπρους Γουίλις), ο οποίος στρατολογείται από τον επικεφαλής της NASA, Νταν Τρούμαν (Μπίλι Μπομπ Θόρντον), για να πετάξει στο Διάστημα και να ανατινάξει έναν αστεροειδή που κατευθύνεται προς τη Γη.
Ο Στάμπερ συγκεντρώνει τους καλύτερους άνδρες του, ανάμεσά τους και τον A.J. (Μπεν Άφλεκ), ο οποίος αναπτύσσει σχέση με την κόρη του Χάρι, Γκρέις (Λιβ Τάιλερ), παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα της.
Όμως, τα γυρίσματα της σκηνής ήταν πολύ πιο δύσκολα για τον Άφλεκ απ’ ό,τι φαίνεται στην οθόνη. Ο σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε πρόσφατα ότι έκανε εμετό ανάμεσα στα πλάνα, αφού είχε πάθει σοβαρή τροφική δηλητηρίαση. «Όταν γυρίζαμε εκείνη τη σκηνή, είχα τροφική δηλητηρίαση και δεν ήμουν αρκετά έμπειρος τότε για να ξέρω ότι μπορείς απλώς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις: “Είμαι πολύ άρρωστος για να δουλέψω σήμερα”. Σκεφτόμουν: “Καλύτερα να πάω”», θυμήθηκε σε συνέντευξή του στο Jake’s Takes.
«Και πήγα και κυριολεκτικά — είναι η μοναδική φορά που μου έχει συμβεί στη ζωή μου — έκανα εμετό ανάμεσα στα πλάνα. Είχαν έναν κάδο απορριμμάτων και έλεγαν “κοπή” και…», πρόσθεσε ο Μπεν Άφλεκ. «Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη! Δεν ήταν θέμα ηρωισμού, ξέρεις;», επισήμανε.
Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Όουεν Γουίλσον, Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Στιβ Μπουσέμι και Μπρους Γουίλις, τον οποίο ο Μπεν Άφλεκ χαρακτήρισε «πραγματικά πολύ καλό με όλους».
Ο Άφλεκ αποκάλυψε ότι πρόσφατα συνάντησε τον Στιβ Μπουσέμι στην πρεμιέρα της ταινίας The Rip, όπου θυμήθηκαν μαζί το Αρμαγεδδών. «Είδα τον Στιβ Μπουσέμι χθες το βράδυ στην πρεμιέρα του The Rip και θυμόμασταν εκείνη την ταινία, λέγοντας πόσο παράξενη, υπέροχη και αλλόκοτη κινηματογραφική εμπειρία ήταν — κάτι σχεδόν εξωπραγματικό, που κανένας από τους δυο μας δεν είχε ξαναζήσει», είχε πει.
Ben Affleck Recalls "Vomiting Between Takes" During 'Armageddon' Farewell Scene With Bruce Willis: "Probably Made The Scene Better" https://t.co/i0qxyZnZ7u— Deadline (@DEADLINE) January 18, 2026
