Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με συμμετοχή της Σίνθια Ερίβο

Ένα νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ με τη συμπρωταγωνίστριά του στις ταινίες «Wicked», Σίνθια Ερίβο, να συμμετέχει ως καλλιτέχνης.

Ο ηθοποιός και μουσικός θα παρουσιάσει το πέμπτο άλμπουμ του, με τίτλο Night Blooms, στις 5 Ιουνίου. Στο άλμπουμ συνεργάστηκε επίσης με τους τραγουδιστές Τσάρλι Πουθ και Ντόντι, καθώς και με τη μουσικό της τζαζ Μέλοντι Γκαρντό, και δημιουργήθηκε μαζί με το συγκρότημά του, The Mildred Snitzer Orchestra.

Η Ερίβο συμμετέχει σε ντουέτο με τον Γκόλντμπλουμ σε διασκευή του «If I Only Had A Brain» από την κλασική ταινία του 1939 «The Wizard of Oz», τραγούδι που έχουν διασκευάσει καλλιτέχνες όπως οι Κέλι Κλάρκσον και Ρόμπι Γουίλιαμς.

Παράλληλα, η Γκαρντό εμφανίζεται στο πρώτο single του δίσκου, Misty, μια νέα εκδοχή του γνωστού κομματιού του τζαζ καλλιτέχνη Έρολ Γκάρνερ.

Ο ποπ σταρ Τσάρλι Πουθ ερμηνεύει το τραγούδι «Bewitched, Bothered and Bewildered» των Ρίτσαρντ Ρότζερς και Λόρεντζ Χαρτ, από το μιούζικαλ Pal Joey (1957), το οποίο έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Σελίν Ντιόν και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Ο Γκόλντμπλουμ είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο στο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Wicked» και στη συνέχειά του, «For Good».

