Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με συμμετοχή της Σίνθια Ερίβο
Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με συμμετοχή της Σίνθια Ερίβο
Ο ηθοποιός και μουσικός θα παρουσιάσει το πέμπτο άλμπουμ του με τίτλο «Night Blooms» στις 5 Ιουνίου
Ένα νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ με τη συμπρωταγωνίστριά του στις ταινίες «Wicked», Σίνθια Ερίβο, να συμμετέχει ως καλλιτέχνης.
Ο ηθοποιός και μουσικός θα παρουσιάσει το πέμπτο άλμπουμ του, με τίτλο Night Blooms, στις 5 Ιουνίου. Στο άλμπουμ συνεργάστηκε επίσης με τους τραγουδιστές Τσάρλι Πουθ και Ντόντι, καθώς και με τη μουσικό της τζαζ Μέλοντι Γκαρντό, και δημιουργήθηκε μαζί με το συγκρότημά του, The Mildred Snitzer Orchestra.
Η Ερίβο συμμετέχει σε ντουέτο με τον Γκόλντμπλουμ σε διασκευή του «If I Only Had A Brain» από την κλασική ταινία του 1939 «The Wizard of Oz», τραγούδι που έχουν διασκευάσει καλλιτέχνες όπως οι Κέλι Κλάρκσον και Ρόμπι Γουίλιαμς.
Παράλληλα, η Γκαρντό εμφανίζεται στο πρώτο single του δίσκου, Misty, μια νέα εκδοχή του γνωστού κομματιού του τζαζ καλλιτέχνη Έρολ Γκάρνερ.
Ο ποπ σταρ Τσάρλι Πουθ ερμηνεύει το τραγούδι «Bewitched, Bothered and Bewildered» των Ρίτσαρντ Ρότζερς και Λόρεντζ Χαρτ, από το μιούζικαλ Pal Joey (1957), το οποίο έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Σελίν Ντιόν και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.
Ο Γκόλντμπλουμ είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο στο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Wicked» και στη συνέχειά του, «For Good».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός και μουσικός θα παρουσιάσει το πέμπτο άλμπουμ του, με τίτλο Night Blooms, στις 5 Ιουνίου. Στο άλμπουμ συνεργάστηκε επίσης με τους τραγουδιστές Τσάρλι Πουθ και Ντόντι, καθώς και με τη μουσικό της τζαζ Μέλοντι Γκαρντό, και δημιουργήθηκε μαζί με το συγκρότημά του, The Mildred Snitzer Orchestra.
Η Ερίβο συμμετέχει σε ντουέτο με τον Γκόλντμπλουμ σε διασκευή του «If I Only Had A Brain» από την κλασική ταινία του 1939 «The Wizard of Oz», τραγούδι που έχουν διασκευάσει καλλιτέχνες όπως οι Κέλι Κλάρκσον και Ρόμπι Γουίλιαμς.
SIGNED & EXCLUSIVE | Jeff Goldblum And The Mildred Snitzer Orchestra - Night Blooms: Colour Vinyl LP + Signed Print— Recordstore.co.uk (@recordstore) January 13, 2026
Jeff Goldblum returns with Night Blooms featuring Charlie Puth, Melody Gardot, Cynthia Erivo, Dodie, and Haley Reinhart.
Shop now >> https://t.co/bhIYaWMHGe pic.twitter.com/cVz3i7vEiR
Ο ποπ σταρ Τσάρλι Πουθ ερμηνεύει το τραγούδι «Bewitched, Bothered and Bewildered» των Ρίτσαρντ Ρότζερς και Λόρεντζ Χαρτ, από το μιούζικαλ Pal Joey (1957), το οποίο έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Σελίν Ντιόν και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.
Ο Γκόλντμπλουμ είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο στο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Wicked» και στη συνέχειά του, «For Good».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα