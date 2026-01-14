Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έπαθε σοκ, είχε όλα τα αποδεικτικά ότι κατέβαλε τα ενοίκια, λέει ο δικηγόρος της για την κατάσχεση του ακινήτου που νοίκιαζε
Επικοινώνησα με την εταιρεία που αγόρασε το ακίνητο, τους ενημέρωσα ότι έχουμε όλα τα δικαιολογητικά, δήλωσε ο Αλέξανδρος Λυκούδης
Σοκαρισμένη είναι η Δήμητρα Αλεξανδράκη, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατάσχεση ακινήτου που νοίκιαζε στην Κηφισιά, το οποίο ωστόσο εκπλειστηριάστηκε χωρίς να το γνωρίζει, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της, ενώ το μοντέλο υποστηρίζει ότι κατέβαλε κανονικά τα ενοίκια όλα αυτά τα χρόνια.
Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο δικηγόρος του μοντέλου, Αλέξανδρος Λυκούδης, ενώ η πελάτισσά του πλήρωνε κανονικά το ενοίκιό της, αναπάντεχα ενημερώθηκε ότι οφείλει χρήματα. Πριν από λίγες ημέρες, η ίδια είχε δηλώσει ότι ήταν συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις και πλέον περιμένει να μάθει αν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το ακίνητο.
Ο Αλέξανδρος Λυκούδης ανέφερε στην εκπομπή: «Η κα Αλεξανδράκη είχε νοικιάσει το ακίνητο, το οποίο στη συνέχεια κατασχέθηκε σε πλειστηριασμό, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, και συνέχιζε να καταβάλλει το ενοίκιο κανονικά. Τον Ιούνιο της κοινοποιήθηκε έγγραφο ότι πρέπει να φύγει και ότι χρωστά ενοίκια τριών ετών. Η ίδια έπαθε σοκ, καθώς είχε όλα τα αποδεικτικά ότι κατέβαλε τα ενοίκια στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί».
Στη συνέχεια ο δικηγόρος πρόσθεσε: «Επικοινώνησα με την εταιρεία που αγόρασε το ακίνητο, τους ενημέρωσα ότι έχουμε όλα τα δικαιολογητικά και ότι επί χρόνια καταβάλλουμε τα ενοίκια κανονικά, και τους τα απέστειλα. Μας είπαν να συνεχίσουμε να καταθέτουμε το ενοίκιο σε άλλο λογαριασμό, που ανήκει στην εταιρεία τους μέχρι να μας ενημερώσουν αν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία».
Σε βίντεο που ανέβασε πριν από λίγες ημέρες το μοντέλο στο κανάλι της στο YouTube είχε εξηγήσει πώς ενημερώθηκε για την κατάσχεση του ακινητου: «Βρίσκω ένα κατάστημα ερείπιο στην Κηφισιά. Το φτιάχνω και στις 17/6/2025 έρχεται ένας κλητήρας στο μαγαζί και προχωράνε σε κατάσχεση ακινήτου, σε πλειστηριασμό, κατάσχεση του εμπορεύματός μου και μου επιβάλλουν να καταβάλλω ενοίκια 3 χρόνων. Τα ενοίκια πλήρωνα κανονικότατα. Με παίρνει μια γυναίκα τηλέφωνο και μου μιλάει λες και είμαι το τελευταίο σκουπίδι της χώρας, μόνο τη μάνα μου που δεν έβρισ και μου είπε ότι θα σας κατασχέσουμε τα πάντα, να καταβάλλετε τα ενοίκια. Εγώ είμαι σε ένα σοκ και της λέω "κυρία μου με συγχωρείτε τι μου λέτε;". Θα κάνω άρση απορρήτου».
