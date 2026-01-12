Γιώργος Ταλάντσεβ για Survivor: Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι εμπειρία ζωής

Μόνο κάποιος που το έχει ζήσει εκ των έσω μπορεί να καταλάβει πως είναι να είσαι εκεί, πρόσθεσε ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης