Γιώργος Ταλάντσεβ για Survivor: Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι εμπειρία ζωής
Μόνο κάποιος που το έχει ζήσει εκ των έσω μπορεί να καταλάβει πως είναι να είσαι εκεί, πρόσθεσε ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης
Για το Survivor μίλησε ο Γιώργος Ταλάντσεβ με αφορμή τον νέο κύκλο που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, δηλώνοντας πως δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά μία εμπειρία ζωής.
Ο Γιώργος Ταλάντσεβ συμμετείχε στο ριάλιτι επιβίωσης το 2022 και ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου πως οι αναμνήσεις από όσα έζησε στον Άγιο Δομίνικο με τους συμπαίκτες του θα μείνουν για πάντα στο μυαλό του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην παίκτης του Survivor έγραψε: «Το 2022 έζησα ένα ταξίδι που μου άλλαξε ριζικά τη ζωή. Νιώθω μόνο χαρά και ευγνωμοσύνη που κατάφερα να βρεθώ σε ένα τόσο δύσκολο και παράλληλα όμορφο παιχνίδι. Δεν είναι απλά ένα παιχνίδι είναι εμπειρία ζωής. Θα κουβαλάω αυτές τις όμορφες αναμνήσεις στο κεφάλι μου για όσο ζω. Είμαι σίγουρος πως όλα τα άτομα που έχουνε μπει στον νέο κύκλο του Survivor θα φύγουν με τις ίδιες εμπειρίες και με τις πιο όμορφες εντυπώσεις. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες αυτού του παιχνιδιού να το χαρούν και να το ζήσουν μέσα από τα βάθη της καρδιάς τους γιατί αυτή η ευκαιρία δεν δίνεται σε όλους. Εύχομαι όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς και δύναμη σε όλους. Μόνο κάποιος που έχει ζήσει το παιχνίδι εκ των έσω μπορεί να καταλάβει πως είναι να είσαι εκεί».
