Survivor: Τα ονόματα των τριών παικτών που συμπληρώνουν την ομάδα των «Επαρχιωτών»

Το ριάλιτι επιστρέφει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00 με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό

Ιωάννα Μαρίνου
Τα ονόματα των τριών νέων «Επαρχιωτών» που εντάσσονται στο «Survivor», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, έγιναν γνωστά.

Το ριάλιτι επιβίωσης με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, στις 21.00 και θα αποτελείται από τους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες». Ο παίκτης ή παίκτρια που θα καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή θα κερδίσει το έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Δείτε το τρέιλερ

Survivor | Trailer | Οι Survivors αποκαλύπτονται (Part 8) | Πρεμιέρα 11/01 στις 21.00

Ιωάννα Δεσύλλα, 26 ετών, Λάρισα

Πειθαρχημένη με στρατηγική και αντοχή, ηγετική προσωπικότητα που ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός, πίεση και όρια. Είναι πρωταθλήτρια στο τάε κβον ντο, σπουδάζει Γενική Ιατρική στην Αθήνα αλλά η μεγάλη της διέξοδος είναι το μόντελινγκ,  ένας κόσμος που τη δίδαξε να αντέχει σε σκληρές συνθήκες και να «χτίσει» γερό στομάχι. Στην αρχή είναι κλειστός χαρακτήρας, δεν εμπιστεύεται εύκολα και θέλει οι άλλοι να κάνουν το πρώτο βήμα. Όταν όμως αυτό γίνει, μεταμορφώνεται στη «ψυχή» της παρέας. Έχει πληγωθεί από ανθρώπους που την εκμεταλλεύτηκαν, για αυτό φιλτράρει τους γύρω της και δεν χαρίζεται εύκολα.

Φωτεινή Καλεύρα, 34 ετών, Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Δυναμική και αφοσιωμένη στους στόχους της ξέρει να πετυχαίνει ό,τι βάζει στο μυαλό της. Σπούδασε Αισθητική και σήμερα έχει δύο επιχειρήσεις. Η πώληση της έχει μάθει την «πειθώ» και ξέρει να «διαβάζει» τον άνθρωπο απέναντί της και να τον φέρνει εκεί που θέλει. Ασχολείται με τον χορό κάνοντας σάλσα, ρούμπα και cheerleading. Είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της και χρησιμοποιεί την κοινωνικότητά της ως στρατηγική.

Μιχάλης Σηφάκης, 41 ετών, Ηράκλειο Κρήτης

Άνθρωπος με χιούμορ, έξω καρδιά και κοινωνικός, αρκεί να μη νιώσει ότι τον προκαλούν. Πιστεύει στην πειθαρχία και στον αυτοέλεγχο. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τερματοφύλακες της γενιάς του. Έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός, η Κορτράικ, η Σαμσουνσπόρ, αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, με την οποία έζησε σημαντικές στιγμές σε διεθνές επίπεδο. Δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων παίκτες όπως ο Κ. Τσιμίκας, ο Χ. Κωστούλας και ο Τ. Δουβίκας. Το ποδόσφαιρο για εκείνον ήταν τρόπος ζωής. Έχει βραβευτεί για το fair play του. Δεν του αρέσει να χάνει αλλά έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα και να προχωρά.

Ιωάννα Μαρίνου

