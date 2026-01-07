Survivor: Αυτοί είναι οι έξι παίκτες που συμπληρώνουν την ομάδα των «Επαρχιωτών»

Εργασιομανής και αυστηρός, πρώτα με τον εαυτό του και μετά με τους άλλους. Είναι έντονη προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση και ηγετική νοοτροπία. Η οικογένειά του διατηρεί ξενοδοχειακή επιχείρηση και ο ίδιος έχει κάνει διάφορα επαγγέλματα, από κατασκευή και τοποθέτηση πατωμάτων μέχρι τη δημιουργία δικού του χώρου προπόνησης. Πιστεύει πως ό,τι αξίζει, χτίζεται με καθημερινό κόπο. Δεν αντέχει την τεμπελιά, δεν φοβάται τη σύγκρουση και δεν κάνει πίσω όταν θεωρεί ότι κάτι είναι άδικο.Πεισματάρα και ανταγωνιστική, επιδιώκει πάντα να είναι η καλύτερη. Το μεγαλύτερο της όπλο είναι η πειθαρχία, το μυαλό της και η φυσική της αντοχή. Προέρχεται από οικογένεια οικοδόμων και ακολουθεί την ίδια επαγγελματική πορεία, ασχολούμενη με την τοποθέτηση σιδήρων. Παράλληλα, ασχολείται με τον αθλητισμό ενώ έχει υπάρξει και επαγγελματίας αθλήτρια μπάσκετ. Δεν προσπαθεί να είναι αρεστή σε όλους και δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή της και να υπερασπιστεί τις αποφάσεις της. Δεν λυγίζει, δεν εγκαταλείπει και παλεύει για τη νίκη χωρίς συμβιβασμούς.Χαμογελαστός, εύθυμος και γεμάτος ενέργεια είναι παράλληλα δυναμικός, ηγετικός και ειλικρινής, ακόμα κι αν αυτό μπορεί να πονέσει τους άλλους. Μεγάλωσε σε μία οικογένεια με δέκα αδέρφια και από μικρός έμαθε τι σημαίνει να μοιράζεσαι και να αντέχεις. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά αλλά εργαζόταν πάντα στην οικοδομή και στα χωράφια. Ασχολείται με τη μελισσοκομία στην οικογενειακή επιχείρηση. Παράλληλα παίζει ποδόσφαιρο και κάνει πυγμαχία. Αγαπάει τη φύση, το βουνό και τις δύσκολες συνθήκες.