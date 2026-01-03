Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Eurovision: Οι φαν ψήφισαν τις αγαπημένες τους συμμετοχές, ποια ελληνική ξεχώρισαν
Eurovision: Οι φαν ψήφισαν τις αγαπημένες τους συμμετοχές, ποια ελληνική ξεχώρισαν
Αυτές είναι οι δέκα αγαπημένες συμμετοχές των φαν του διαγωνισμού τραγουδιού
Οι φαν της Eurovision κλήθηκαν και φέτος από το Songfestival.be, για λογαριασμό του EFR12 Radio, να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια ανάμεσα σε όλα όσα έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό, με την ψηφοφορία να πραγματοποιείται τον περασμένο Νοέμβριο.
Η Loreen κατέλαβε την πρώτη θέση της ψηφοφορίας με το Euphoria, αλλά και τη δεύτερη θέση με το τραγούδιTattoo, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της «βασίλισσας» της Eurovision.
Δείτε βίντεο με τη Loreen να ερμηνεύει το Euphoria στον τελικό της Eurovision το 2012
Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Shkodra Elektronike με το Zjerm, κερδίζοντας την καλύτερη θέση της Αλβανίας στην ιστορία της ψηφοφορίας. Ακολουθούν: 4ο (Φινλανδία 2023) – “Cha Cha Cha” – Käärijä (-1), 5ο (Ισπανία 2022) – “SloMo” – Chanel (-1), 6ο (Σουηδία 2025) – “Bara Bada Bastu” – KAJ (NEW), 7ο (Σουηδία 2022) – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs (+1), 8ο (Κροατία 2024) – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna (-2) και 9ο (Φινλανδία 2025) – “Ich Komme” – Erika Vikman (NEW).
Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι με το «Ζάρι» στη Eurovision το 2024
Η Ελλάδα κατάφερε να ενταχθεί στην πρώτη δεκάδα με το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι. Η Ελένη Φουρέιρα και το Fuego, με το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο το 2018, κατέλαβε τη 18η θέση, η Αστερομάτα της Κλαυδίας τη 36η, το My Number One της Έλενας Παπαρίζου την 39η, το Die For You της ίδιας την 55η.
Στη θέση 250, η οποία εμφανίζεται και ως η τελευταία, σύμφωνα με το Eurovisionfun, βρίσκεται το (Γερμανία 2021) I Don’t Feel Hate – Jendrik.
Η Loreen κατέλαβε την πρώτη θέση της ψηφοφορίας με το Euphoria, αλλά και τη δεύτερη θέση με το τραγούδιTattoo, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της «βασίλισσας» της Eurovision.
Δείτε βίντεο με τη Loreen να ερμηνεύει το Euphoria στον τελικό της Eurovision το 2012
Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Shkodra Elektronike με το Zjerm, κερδίζοντας την καλύτερη θέση της Αλβανίας στην ιστορία της ψηφοφορίας. Ακολουθούν: 4ο (Φινλανδία 2023) – “Cha Cha Cha” – Käärijä (-1), 5ο (Ισπανία 2022) – “SloMo” – Chanel (-1), 6ο (Σουηδία 2025) – “Bara Bada Bastu” – KAJ (NEW), 7ο (Σουηδία 2022) – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs (+1), 8ο (Κροατία 2024) – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna (-2) και 9ο (Φινλανδία 2025) – “Ich Komme” – Erika Vikman (NEW).
Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι με το «Ζάρι» στη Eurovision το 2024
Η Ελλάδα κατάφερε να ενταχθεί στην πρώτη δεκάδα με το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι. Η Ελένη Φουρέιρα και το Fuego, με το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο το 2018, κατέλαβε τη 18η θέση, η Αστερομάτα της Κλαυδίας τη 36η, το My Number One της Έλενας Παπαρίζου την 39η, το Die For You της ίδιας την 55η.
Στη θέση 250, η οποία εμφανίζεται και ως η τελευταία, σύμφωνα με το Eurovisionfun, βρίσκεται το (Γερμανία 2021) I Don’t Feel Hate – Jendrik.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα