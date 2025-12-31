Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εύχεται για την Πρωτοχρονιά, «καλή και δημιουργική χρονιά να έχουμε» γράφει
GALA
Άκληστις Πρωτοψάλτη Πρωτοχρονιά ευχές

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εύχεται για την Πρωτοχρονιά, «καλή και δημιουργική χρονιά να έχουμε» γράφει

Η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου

Ιωάννα Μαρίνου
Ευχές λίγες ώρες πριν από την αλλαγή του χρόνου μοιράστηκε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με στιγμές από παλαιότερες γιορτές που έχει ζήσει.

Παράλληλα δήλωσε για το 2026 μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της: «Καλή και δημιουργική χρονιά να έχουμε, γεμάτη καλοσύνη, υγεία και μουσική. Στιγμές ανεξίτηλες από χαρούμενες γιορτές».

Δείτε την ανάρτησή της

