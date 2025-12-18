Μάριος Φραγκούλης για τα γενέθλιά του: Το ταξίδι στην αναζήτηση δεν σταματάει ποτέ
Μάριος Φραγκούλης για τα γενέθλιά του: Το ταξίδι στην αναζήτηση δεν σταματάει ποτέ
Ο ερμηνευτής έκανε μια ανάρτηση για την ξεχωριστή μέρα
Τα γενέθλιά του έχει, ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος έκλεισε τα 59 και μέσα από τα social media δήλωσε πως «το ταξίδι στην αναζήτηση δεν σταματάει ποτέ».
Ο ερμηνευτής έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να ευχαριστήσει όλους όσοι του ευχήθηκαν και επισήμανε πως θέτει ακόμη μεγαλύτερους στόχους για το μέλλον του, έχοντας πάντα το θέατρο και τη μουσική στην καρδιά του.
Στην λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου Φίλοι Σας ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες ευχές σας για τα γενέθλια μου σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2025. Είναι χρόνια που αλλάζουν χρώμα, γυρίζω την σελίδα, διαμορφώνω το ‘τώρα’ και συνεχίζω στο μέλλον με άλλους στόχους πιο δυνατούς και πιο ψηλούς. Το ταξίδι στην αναζήτηση δεν σταματάει ποτέ…μουσική και το θέατρο είναι μέσα στην καρδιά μου και το μοιράζομαι με εσάς… για πάντα!».
Δείτε την ανάρτηση
Ο ερμηνευτής έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να ευχαριστήσει όλους όσοι του ευχήθηκαν και επισήμανε πως θέτει ακόμη μεγαλύτερους στόχους για το μέλλον του, έχοντας πάντα το θέατρο και τη μουσική στην καρδιά του.
Στην λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου Φίλοι Σας ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες ευχές σας για τα γενέθλια μου σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2025. Είναι χρόνια που αλλάζουν χρώμα, γυρίζω την σελίδα, διαμορφώνω το ‘τώρα’ και συνεχίζω στο μέλλον με άλλους στόχους πιο δυνατούς και πιο ψηλούς. Το ταξίδι στην αναζήτηση δεν σταματάει ποτέ…μουσική και το θέατρο είναι μέσα στην καρδιά μου και το μοιράζομαι με εσάς… για πάντα!».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα