Η Δούκισσα Νομικού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Το μοντέλο μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι του με τους διαδικτυακούς του ακόλουθούς
Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Δούκισσα Νομικού και θέλοντας να δώσει μια γεύση από το πώς πέρασε δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το μοντέλο που πραγματοποίησε ένα ακόμη ταξίδι στον συγκεκριμένο προορισμό απαθανάτισε εμβληματικά σημεία της πόλης και φωτογράφισε τις στολισμένες βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων.
Παράλληλα, πόζαρε μπροστά σε ουρανοξύστες, αλλά και στους χιονισμένους δρόμους.
