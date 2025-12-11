Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Η Αμάντα Σέιφριντ επιμένει ότι ο Τσάρλι Κερκ ήταν «μισαλλόδοξος»: Αυτό που είπα ήταν απολύτως αληθινό, τονίζει η ηθοποιός
Η ηθοποιός αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε
Λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, η Αμάντα Σέιφριντ επανέρχεται στο επίμαχο σχόλιό της, δηλώνοντας πως «δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη», υπερασπιζόμενη την άποψή της ότι ο ιδρυτής της Turning Point USA υπήρξε «μισαλλόδοξος».
Ο 31χρονος σκοτώθηκε από πυρά στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University, στο πλαίσιο της περιοδείας του «American Comeback Tour». Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, η Σέιφριντ σχολίασε κάτω από σχετική ανάρτηση: «Ήταν μισαλλόδοξος», προκαλώντας έντονη αντίδραση στα social media.
Ακολούθησε διευκρίνισή της στις 17 Σεπτεμβρίου, όπου έγραψε: «Ξεχνάμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης. Μπορώ να θυμώνω με τη μισογυνική και ρατσιστική ρητορική και ταυτόχρονα να συμφωνώ ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν συγκλονιστική και αδιανόητη. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τέτοια βία».
Στη νέα της συνέντευξη στο Who What Wear, η 40χρονη ηθοποιός δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών: «Δεν πρόκειται να ζητήσω γ@@@@@ συγγνώμη γι’ αυτό. Για όνομα του Θεού, σχολίασα κάτι βασισμένο στην πραγματικότητα: σε πραγματικά βίντεο, σε πραγματικές δηλώσεις. Αυτό που είπα ήταν απολύτως αληθινό, και έχω δικαίωμα στην άποψή μου», τόνισε.
Η Σέιφριντ συνέχισε λέγοντας ότι ένιωσε πως η άποψή της παρερμηνεύτηκε, γι’ αυτό και χρησιμοποίησε το Instagram για να «πάρει πίσω τη φωνή της».
Amanda Seyfried refuses to apologize for calling Charlie Kirk ‘hateful’: ‘Pretty damn factual’ https://t.co/afBt3i61xP pic.twitter.com/hsv2BTKXIl— Page Six (@PageSix) December 10, 2025
