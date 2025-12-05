Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Κρατερός Κατσούλης: Η σειρά «L.A.P.D.» ήταν κρίσιμο σημείο στην καριέρα μου, ήταν η φορά που έκανα επιτέλους κωμωδία
Κρατερός Κατσούλης: Η σειρά «L.A.P.D.» ήταν κρίσιμο σημείο στην καριέρα μου, ήταν η φορά που έκανα επιτέλους κωμωδία
Το πάλευα καιρό και δεν είχα την ευκαιρία, επισήμανε ο ηθοποιός
Κρίσιμο σημείο στην καριέρα του θεωρεί ο Κρατερός Κατσούλης τη σειρά «L.A.P.D», αφού η συμμετοχή του σε αυτή του έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με την κωμωδία.
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι προσπαθούσε για χρόνια να καταπιαστεί με το συγκεκριμένο είδος, αλλά δεν του δινόταν η ευκαιρία, μέχρι που εξασφάλισε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο παραπάνω σίριαλ.
Ενώ είχε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την οποία παρουσιάζει μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη, την Ειρήνη Μπαξεβάνη ο Κρατερός Κατσούλης ανέφερε ότι υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζει από την επαγγελματική του πορεία.
«Από όλες αυτές τις ωραίες συνεργασίες και στιγμές που έχεις ζήσει… Εγώ, ας πούμε, έχω να θυμάμαι σε αυτά τα χρόνια κι έχω ξεχωρίσει κάποιες χωρίς να σημαίνει ότι δεν θεωρώ τις άλλες σημαντικές. Κάποιες για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους τις ξεχωρίζω. Εσύ έχεις τέτοιες στιγμές και συνεργασίες, που σε πήγαν κάπου αλλού;», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο «L.A.P.D.», επισήμανε τον λόγο που θεωρεί τη σειρά αυτή έναν σημαντικό σταθμό στην καλλιτεχνική του διαδρομή. «Για εμένα ήταν ένα πολύ κρίσιμο σημείο στην καριέρα μου το ''L.A.P.D.'' γιατί ήταν η φορά που έκανα επιτέλους κωμωδία μόνιμα. Το πάλευα καιρό και δεν είχα την ευκαιρία», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:20
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι προσπαθούσε για χρόνια να καταπιαστεί με το συγκεκριμένο είδος, αλλά δεν του δινόταν η ευκαιρία, μέχρι που εξασφάλισε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο παραπάνω σίριαλ.
Ενώ είχε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την οποία παρουσιάζει μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη, την Ειρήνη Μπαξεβάνη ο Κρατερός Κατσούλης ανέφερε ότι υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζει από την επαγγελματική του πορεία.
«Από όλες αυτές τις ωραίες συνεργασίες και στιγμές που έχεις ζήσει… Εγώ, ας πούμε, έχω να θυμάμαι σε αυτά τα χρόνια κι έχω ξεχωρίσει κάποιες χωρίς να σημαίνει ότι δεν θεωρώ τις άλλες σημαντικές. Κάποιες για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους τις ξεχωρίζω. Εσύ έχεις τέτοιες στιγμές και συνεργασίες, που σε πήγαν κάπου αλλού;», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο «L.A.P.D.», επισήμανε τον λόγο που θεωρεί τη σειρά αυτή έναν σημαντικό σταθμό στην καλλιτεχνική του διαδρομή. «Για εμένα ήταν ένα πολύ κρίσιμο σημείο στην καριέρα μου το ''L.A.P.D.'' γιατί ήταν η φορά που έκανα επιτέλους κωμωδία μόνιμα. Το πάλευα καιρό και δεν είχα την ευκαιρία», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 08:20
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα