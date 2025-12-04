Συνελήφθη η σύντροφος του Poorstacy μετά την αυτοκτονία του, βαρύ κατηγορητήριο για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με το παιδί τους
Συνελήφθη η σύντροφος του Poorstacy μετά την αυτοκτονία του, βαρύ κατηγορητήριο για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με το παιδί τους

Το ζευγάρι πριν την αυτοκτονία του ράπερ, έκανε χρήση ουσιών, ενώ το παιδί τους βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Άννα Νταλλαρή
Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του ράπερ Poorstacy, καθώς η μητέρα του παιδιού του, Νικόλ Γκρίκστας, συνελήφθη στο Μπόκα Ράτον της Φλόριντα με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η σύλληψή της έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με έγγραφο της αστυνομίας που επικαλείται το TMZ, η 24χρονη Γκρίκστας φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Όπως αναφέρεται, η ίδια και ο Poorstacy – κατά κόσμον Καρλίτο Μίλφορτ Τζούνιορ – έκαναν χρήση ουσιών, όπως κοκαΐνη, Xanax και MDMA, ενώ το παιδί τους βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.


Κατά την κατάθεσή της, η Γκρίκστας υποστήριξε ότι τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου υπήρξαν συνεχείς καβγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι, με εκατέρωθεν κατηγορίες για απιστία. Όπως ισχυρίστηκε, ο ράπερ την κατηγόρησε ότι έκρυβε ναρκωτικά, αφαίρεσε τα ρούχα της χωρίς τη συναίνεσή της, την έψαξε για ουσίες και τη χτύπησε. Η ίδια είπε ότι ο Poorstacy εναλλάξ σημάδευε εκείνη και τον εαυτό του με όπλο, πριν τελικά στρέψει το όπλο στο κεφάλι του και πυροβολήσει.

Η αστυνομία, που ειδοποιήθηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου, βρήκε στο δωμάτιο ναρκωτικά, σύνεργα χρήσης, παιδικά παιχνίδια και ένα γεμάτο πιστόλι Taurus. Μετά την αυτοψία του χώρου, οι Αρχές κατέληξαν ότι και οι δύο γονείς είχαν αφήσει το παιδί εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της Γκρίκστας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το TMZ από άτομο του οικογενειακού της περιβάλλοντος, το παιδί βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα συγγενών. Το απομαγνητοφωνημένο 911 call από το ξενοδοχείο δεν περιλαμβάνει στοιχεία της έρευνας, καθώς όλο το ανακριτικό υλικό έχει αφαιρεθεί.

Ποιος ήταν ο Poorstacy

Ο Poorstacy ή αλλιώς Carlito Milfort είχε βάση το Παλμ Μπιτς και ήταν γνωστός για τον συνδυασμό πανκ ροκ, χέβι μέταλ, ποστ-πανκ και emo ραπ στα κομμάτια του. Το EP του «I Don't Care», που κυκλοφόρησε το 2019, τον ανέδειξε στο ευρύ κοινό, ενώ στη συνέχεια απέκτησε πιστό fanbase μέσα από το άλμπουμ «The Breakfast Club» το 2020 και το «Party at the Cemetery» το 2021. Στην πορεία του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως οι Iann Dior και Travis Barker. Μαζί με τον Barker δούλεψαν σε τρία τραγούδια, με το πιο αναγνωρίσιμο να είναι το «Choose Life».

Κλείσιμο
Ανάμεσα στα σημαντικότερα επιτεύγματά του ήταν η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», μια δουλειά που του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy, δίπλα σε γνωστούς καλλιτέχνες της ροκ και της μέταλ, όπως οι Weezer, Lamb of God και Mastodon. Τον Ιούλιο κυκλοφόρησε το τραγούδι «Nothing Belongs to You», ενώ τον Οκτώβριο συνεργάστηκε με τον Paris Shadows για το κομμάτι «Last Time Around».

Ο Poorstacy ξεκίνησε την καριέρα του με τη δισκογραφική Internet Money Records, ωστόσο η συνεργασία τους ολοκληρώθηκε το 2021 λόγω προσωπικών και δημιουργικών διαφορών. Έπειτα συνεργάστηκε με την 10k Projects, τη δισκογραφική του Elliot Grainge, και στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων και ο Oli Sykes των Bring Me the Horizon. Το 2023 ο 26χρονος είχε συλληφθεί για ένα βίαιο περιστατικό που αφορούσε μια γυναίκα και ένα παιδί. Είχε κατηγορηθεί για βιαιοπραγία και παραμέληση παιδιού, όμως η υπόθεση τελικά αποσύρθηκε.

Φωτογραφία άρθρου: Daniel Boczarski/Getty Images
