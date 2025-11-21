Ίθαν Χοκ για το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν: Ήμουν αποφασισμένος να μην κάνω ποτέ ξανά παιδιά και να μείνω μόνος για πάντα
Το δύσκολο σε ένα διαζύγιο δεν είναι η δημοσιότητα, αλλά το πώς θα βοηθήσεις τα παιδιά να το διαχειριστούν, πρόσθεσε
Για το «δύσκολο» κομμάτι του διαζυγίου, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τον πολύκροτο χωρισμό του από την Ούμα Θέρμαν μίλησε ο Ίθαν Χοκ. Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στους Los Angeles Times και, παρότι απέφυγε να επεκταθεί λόγω μιας προσωπικής υπόσχεσης στα παιδιά του, αναφέρθηκε στις πραγματικές δυσκολίες που συνοδεύουν τον χωρισμό, μακριά από τα πρωτοσέλιδα.
«Το δημόσιο βλέμμα είναι σαν βενζίνη στη φωτιά. Αλλά αυτό που κάνει το διαζύγιο δύσκολο δεν είναι η δημοσιότητα, είναι ό,τι το κάνει δύσκολο για όλους η οικογένεια, το πώς θα βοηθήσεις τα παιδιά να το διαχειριστούν», είπε ο 55χρονος σταρ, προσθέτοντας πως «ζηλεύει» βαθιά τα ζευγάρια που καταφέρνουν να χωρίσουν φιλικά.
Παρότι ο Ίθαν Χοκ σπάνια μιλά δημόσια για τον χωρισμό του από την Ούμα Θέρμαν, σταμάτησε την κουβέντα αναφέροντας πως έχει ορκιστεί στα παιδιά του ότι δεν θα ανοίξει το θέμα δημόσια. «Δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό. Το έχω υποσχεθεί τόσες φορές», τόνισε. Όμως παραδέχτηκε πως τα ταξίδια και η επαφή με τον κόσμο τον έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι «παντού, άντρες και γυναίκες δυσκολεύονται να παραμείνουν παντρεμένοι».
Ο ηθοποιός μίλησε και για το πώς άλλαξε η ζωή του μετά το διαζύγιο: «Όταν χώρισα, ήμουν αποφασισμένος να μην κάνω ποτέ ξανά παιδιά και να μείνω μόνος για πάντα. Αλλά μετά γνώρισα την καλύτερή μου φίλη και μου άρεσε να τη φιλάω», είπε για τη σημερινή σύζυγό του, Ράιαν Σοχάγκιους, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη 17χρονη Κλεμεντάιν και τη 14χρονη Ιντιάνα.
Τον Σεπτέμβριο, ο Ίθαν Χοκ είχε αναφερθεί ξανά στη δημόσια διάσταση του διαζυγίου του σε συνέντευξή του στο GQ, χαρακτηρίζοντας την τότε προβολή ως «εξευτελιστική». Όπως είπε, ακόμη και τα θετικά δημοσιεύματα τον έκαναν να νιώθει άβολα. Περιέγραψε τη σχέση του με την Ούμα Θέρμαν ως αποτέλεσμα του «κυνηγιού της κινηματογραφικής μαγείας» μετά τη γνωριμία τους στην ταινία Gattaca το 1997.
Ο ίδιος εξήγησε γιατί οι ηθοποιοί συχνά ερωτεύονται στα γυρίσματα, παρομοιάζοντας την ένταση της δημιουργικής οικειότητας με «ένα παιχνίδι μπουκάλας»: «Είναι ένα συναίσθημα επικίνδυνο, συναρπαστικό. Ανεβάζει τη θερμοκρασία στη ζωή σου. Μοιάζει με έρωτα σε καλοκαιρινή κατασκήνωση, δεν έχει σχέση με την καθημερινότητα και αυτό είναι το επικίνδυνο».
Ο Ίθαν Χοκ και η Ούμα Θέρμαν παντρεύτηκαν το 1998 και απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μάγια και τον Λέβον. Η ηθοποιός του Kill Bill κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2005, εν μέσω φημών ότι ο Χοκ είχε συνάψει σχέση με την νταντά των παιδιών τους, Ράιαν Σοχάγκιους, τη γυναίκα που τελικά νυμφεύτηκε το 2008.
Μετά τον χωρισμό, η Ούμα Θέρμαν προχώρησε στη ζωή της στο πλευρό του χρηματιστή Αρπάντ Μπουσόν, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους, Λούνα, προτού η σχέση τους ολοκληρωθεί οριστικά το 2014.
Ethan Hawke gets candid about the ‘difficulty of staying married’ after Uma Thurman divorce https://t.co/JfqGUu0cO3 pic.twitter.com/RtdEt3H93P— Page Six (@PageSix) November 20, 2025
