Μάνος Ιωάννου για την προσωπική του ζωή: Είμαι εδώ και τρία χρόνια σε σχέση, αλλά δεν θέλω να κάνω οικογένεια
Του χρόνου μπορεί να αλλάξω γνώμη, αλλά τώρα δεν είναι κάτι που θέλω, επισήμανε ο ηθοποιός
Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Μάνος Ιωάννου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε σχέση, αλλά προς το παρόν δεν τον απασχολεί η ιδέα να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Αν και τώρα είναι αρνητικός, δεν αποκλείει ωστόσο, όπως διευκρίνισε, κάποια στιγμή αυτό το σενάριο να γίνει πραγματικότητα.
Ο Μάνος Ιωάννου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου και τόνισε ότι στην παρούσα φάση δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο του γάμου και της απόκτησης παιδιών.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να ασχολούμαι με τις γυναίκες, λόγω καριέρας. Αυτή την περίοδο είμαι σε σχέση, η οποία είναι εδώ και τρία χρόνια. Πλέον θέλω πιο ήρεμα πράγματα, όχι καβγάδες, όχι τοξικότητα. Στο παρελθόν, όλα αυτά τα έχω περάσει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα δεν θέλω να κάνω οικογένεια. Του χρόνου μπορεί να αλλάξω γνώμη, αλλά μέχρι τώρα δεν είναι κάτι που θέλω».
Σε άλλο σημείο, ο Μάνος Ιωάννου κλήθηκε να σχολιάσει τα περιστατικά κακοποιητικών συμπεριφορών στον χώρο του θεάτρου που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Ο ηθοποιός τότε επισήμανε πως μορφές κακοποίησης συναντώνται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Σε όλες τις δουλειές υπάρχουν δράματα, απλώς στον καλλιτεχνικό χώρο ακούγονται. Η κατάσταση στο θέατρο δεν είναι μια χαρά επειδή έφυγαν κάποιοι άνθρωποι. Το μόνο που μου φαίνεται ότι έχει αλλάξει είναι ότι φαίνονται πιο φοβισμένοι».
