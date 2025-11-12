Ντόλι Πάρτον για τον εκλιπόντα σύζυγό της: Είχαμε μια σπουδαία ιστορία αγάπης
Χωρίς εκείνον δεν θα ήμουν εδώ, είπε η τραγουδίστρια για τον Καρλ Ντιν που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες
Στον σύζυγό της που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες αναφέρθηκε η Ντόλι Πάρτον, τονίζοντας ότι μαζί «έγραψαν» μια σπουδαία ιστορία αγάπης. Η τραγουδίστρια της κάντρι και ο Καρλ Ντιν υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 59 χρόνια, μέχρι τον θάνατό του στα 82 του χρόνια, τον περασμένο Μάρτιο.
«Η δική μας είναι μια σπουδαία παλιά ιστορία αγάπης. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μένουν τόσο κοντά για τόσο πολύ. Είναι μια απώλεια. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, αν δεν το έχει ζήσει ο ίδιος. Θα είναι πάντα στην καρδιά μου και στις αναμνήσεις μου», δήλωσε η Πάρτον σε συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE.
Η 79χρονη τραγουδίστρια υπογράμμισε τη μοναχικότητα και την ανεξαρτησία του Ντιν λέγοντας: «Ο σύζυγός μου ήταν πολύ ανεξάρτητος και του άρεσε να είναι μόνος. Δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα να είναι με κανέναν άλλον πέρα από εμένα. Είχε λίγους φίλους, αλλά αγαπούσε να βρίσκεται στο αγρόκτημα και να κάνει τα δικά του. Ήταν κάπως μοναχικός, κάτι που τελικά λειτούργησε καλύτερα για εμάς». Παρόλα αυτά, ο Ντιν ήταν το στήριγμά της, με την ίδια να λέει πως «χωρίς τον Καρλ, δεν θα ήμουν εδώ».
Η Πάρτον ανοίγε ένα παράθυρο στην προσωπική τους ζωή μέσα από το έργο «Dolly: A True Original Musical», που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στο Νάσβιλ και τώρα βρίσκεται σε εργαστήρια ενόψει της αναμενόμενης πρεμιέρας του στο Μπρόντγουεϊ το 2026.
«Όλη του η φάση ήταν ότι ήταν διάσημος επειδή δεν ήταν διάσημος. Τώρα τον “ξεμπρόστιασα”. Μάλλον είναι καλό που έχει φύγει, γιατί αλλιώς θα μου ’ριχνε καμιά…», αστειεύτηκε η Πάρτον. «Αλλά νομίζω ότι θα εκτιμούσε τον τρόπο που παρουσίασα την αγάπη μας», ανέφερε στη συνέχεια.
«Με κάνει χαρούμενη όταν ο Τζον Μπέλμαν (που υποδύεται τον σύζυγό της) λέει στο έργο, “Γεια, είμαι ο Καρλ Ντιν”, και παίρνει χειροκρότημα. Όταν βλέπω την παράσταση, είναι θεραπευτικό με έναν τρόπο. Είναι σχεδόν σαν να μην έφυγε ποτέ. Έτσι τώρα θα είναι πάντα κι εδώ», εξομολογήθηκε.
