Μπρίτζετ Φόντα: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή της - Γευμάτισε με φίλους στο Λος Άντζελες
Η ανιψιά της Τζέιν Φόντα απαθανατίστηκε χαμογελαστή με την παρέα της
Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Μπρίτζετ Φόντα, καθώς απαθανατίστηκε να γευματίζει με φίλες της στο Λος Άντζελες.
Η 61χρονη ηθοποιός και ανιψιά της Τζέιν Φόντα εθεάθη χαμογελαστή το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου να κάνει μία βόλτα με φίλες της, δείχνοντας εμφανώς αλλαγμένη μετά την απώλεια περίπου 36 κιλών.
Η Φόντα εντοπίστηκε από τον φακό χωρίς μακιγιάζ και με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο. Φορούσε γυαλιά οράσεως, ενώ κρατούσε μια χιαστί μαύρη τσάντα και είχε επιλέξει άνετο ντύσιμο: ένα μπλε πουκάμισο με φλοράλ σχέδια, γκρι T-shirt και μαύρο παντελόνι.
Εμφανής ήταν και η απώλεια βάρους της, αποτέλεσμα μιας σημαντικής αλλαγής του τρόπου ζωής που της επέτρεψε να χάσει περίπου 36 κιλά μέσα σε έναν χρόνο. Η τελευταία συμμετοχή της Μπρίτζετ Φόντα στο Χόλιγουντ ήταν το 2002, στην ταινία «Snow Queen». Λίγο αργότερα, η Φόντα είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα κοντά στο Μαλιμπού. Έκτοτε αποσύρθηκε από τη δημοσιότητα, δηλώνοντας πως προτιμά να ζει ως «απλός πολίτης».
Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι η εμπειρία της στο Χόλιγουντ δεν ήταν εύκολη. Η διαρκής εστίαση στην εμφάνισή της, της δημιούργησε σοβαρά προβλήματα αυτοεκτίμησης, τα οποία δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει. «Η πίεση να δείχνεις πάντα τέλεια ήταν βασανιστική», έχει πει, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από οικογένεια με σπουδαία κινηματογραφική παράδοση - κόρη του Πίτερ Φόντα, εγγονή του Χένρι Φόντα και ανιψιά της Τζέιν Φόντα.
Φωτογραφίες: JISH / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
